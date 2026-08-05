Зеленский пожаловался на сокращение поставок Украине ракет для ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на сокращение в 2026 году поставок перехватчиков ПВО от партнёров. Об этом сообщает RT.

«60% Украины продано»: Что скрывалось за сделкой Трампа с Зеленским

После совещания с украинскими военными он заявил, что, в сравнении с 2025 годом, «значительно сократились поставки антибаллистики», а ракет для ПВО Киев стал получать в три раза меньше.

«И речь идёт не только об этом летнем времени, а обо всех периодах первого полугодия 2026 года», - подчеркнул украинский лидер.

Ранее издание The Atlantic сообщило, что Зеленский не смог договориться с американским лидером Дональдом Трампом о поставках ракет для комплексов Patriot, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ПВОВооруженные Силы РФУкраинаВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры