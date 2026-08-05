Зеленский пожаловался на сокращение поставок Украине ракет для ПВО
Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на сокращение в 2026 году поставок перехватчиков ПВО от партнёров. Об этом сообщает RT.
После совещания с украинскими военными он заявил, что, в сравнении с 2025 годом, «значительно сократились поставки антибаллистики», а ракет для ПВО Киев стал получать в три раза меньше.
«И речь идёт не только об этом летнем времени, а обо всех периодах первого полугодия 2026 года», - подчеркнул украинский лидер.
Ранее издание The Atlantic сообщило, что Зеленский не смог договориться с американским лидером Дональдом Трампом о поставках ракет для комплексов Patriot, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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