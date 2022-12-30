«Возмездие» Кадырова: ВСУ несут серьезные потери накануне «жестокого» этапа спецоперации
Глава Чечни анонсировал второй этап отдельной военной операции «Возмездие». Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявил о серьезных потерях ВСУ.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямой линии анонсировал второй этап отдельной военной операции «Возмездие». Впервые он сообщил об этом в конце октября, теперь же речь идет о более «жестокой» второй части.
«Готовимся ко второму этапу. Операция будет более жестокой, и возмездие продолжается», - сказал он.
На первом этапе он отмечал, что с 25 по 27 октября на николаево-криворожском направлении участники этой операции «средствами огневого поражения» уничтожили 657 бойцов, ранили 300. Также было уничтожено 40 единиц специальной военной техники.
Накануне глава Чечни также заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут серьезные потери и вынуждены восполнять их неподготовленными новобранцами, которые «оружие толком не умеют в руках держать».
«Последние дни для украинских войск и натовских формирований выдались крайне насыщенными на различные события, само собой, не очень хорошие. Наш враг несет большие потери в живой силе и технике, оставшаяся часть попросту деморализована», - написал он в своем Telegram-канале.
Он сообщил о том, что среди солдат ВСУ все меньше желающих оказать сопротивление наступающим российским войскам.
Кадыров добавил, что новые методы ведения боевых действий и своевременная перегруппировка войск сыграли на руку российским войскам, что напрямую подтверждают успехи на основных участках.
В мае Кадыров предложил провести второй этап спецоперации на территории всей Украины, не только на территории народных республик.
«Почему? Потому что все мировые государства, которые имеют на вооружении самое лучшее оружие — так по их словам — нагло обеспечивают Украину. И это оружие уже продают местным жителям. Это уже мировой хаос, беспредел. Чтобы это не длилось, надо поставить точку, надо начать второй этап», — заявил Кадыров на видео, которое опубликовал в Telegram.
А в апреле он заявил, что Россия начинает «конкретную спецоперацию» на Украине и активно призывал ВСУ сдаться в плен.
«Сейчас начнется конкретная спецоперация, сейчас будет конкретный результат, они сами напросились, так скажем, украинцы. Сейчас начнется конкретная спецоперация, и будут хорошие показатели, хорошие результаты», — говорил он тогда.
Несколько дней назад Кадыров отмечал, что оборонительные позиции противника в зоне проведения специальной военной операции успешно атакуются.
По словам чеченского лидера, «натовские силы», которые противостоят российским спецподразделениям на Украине, «находятся в крайне невыгодном положении». Глава Чечни заявил, что батальон «Запад-АХМАТ», которым командует боевой офицер Исмаил Агуев, совершил «успешную атаку на вражеские оборонительные позиции».
О том, что украинская армия несет большие потери и сильно измотана, ранее сообщало издание Financial Times, ссылаясь на неназванного западного советника по вопросам обороны.
А советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович сегодня заявил, что ВСУ несут серьезные потери в районах Артемовска и Соледара в Донецкой народной республике.
По словам Арестовича, направления главного удара — восточные районы Бахмута (украинское название Артемовска) чуть южнее Соледара и сам Соледар.
Сегодня же министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что у Киева есть проблемы с вооружением. Так, по его словам, все самоходные артиллерийские установки Caesar, поставляемые Украине Францией, нуждаются в ремонте.
Как сообщило издание Figaro, армия республики не готова поставлять новые САУ со своих складов, однако министр подталкивает производителей к ускорению темпа производства для новых отправок.
Министр отметил, что ВСУ потребуется наладить обслуживание пушек на месте, так как отправка Caesar в Польшу для ремонта отнимает много времени и подвергает системы риску.
Также Украине предрекают проблемы с обещанными Вашингтоном системами Patriot. Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отметил, что Украине все равно нужно смириться с пугающей правдой о зенитном ракетном комплексе Patriot, он не спасет Киев от поражения. По его словам, этот ЗРК крайне хрупкий и дорогой в использовании. При этом Макгрегор подчеркнул, что Patriot практически бесполезен против крылатых ракет и низколетящих беспилотников.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США по дипломатическим каналам сообщили, что не хотят и не будут напрямую воевать с Россией. Также Вашингтон не собирается направлять на Украину своих военных специалистов в связи с передачей Киеву комплексов ПВО Patriot.
При этом США рассматривают возможность передачи Киеву боевых машин пехоты M2A2 Bradley, пишет Bloomberg.
На фоне проблем украинской армии депутат Госдумы, экс-премьер ДНР Александр Бородай сказал НСН, что главная цель ВСУ сейчас — сломить моральный дух россиян, однако украинским военным это не удастся.
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