«Возмездие» Кадырова: ВСУ несут серьезные потери накануне «жестокого» этапа спецоперации

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямой линии анонсировал второй этап отдельной военной операции «Возмездие». Впервые он сообщил об этом в конце октября, теперь же речь идет о более «жестокой» второй части.

«Готовимся ко второму этапу. Операция будет более жестокой, и возмездие продолжается», - сказал он.

На первом этапе он отмечал, что с 25 по 27 октября на николаево-криворожском направлении участники этой операции «средствами огневого поражения» уничтожили 657 бойцов, ранили 300. Также было уничтожено 40 единиц специальной военной техники.

Накануне глава Чечни также заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут серьезные потери и вынуждены восполнять их неподготовленными новобранцами, которые «оружие толком не умеют в руках держать».