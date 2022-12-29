Россиян не сломить: Бородай назвал главную задачу ВСУ
Украина не предоставит передышку в боевых действиях на новогодние праздники, сказал НСН Александр Бородай.
Главная цель ВСУ — сломить моральный дух россиян, однако украинским военным это не удастся, сказал НСН депутат Госдумы, экс-премьер ДНР Александр Бородай.
Ранее сообщалось о срабатывании систем ПВО в Брянской, Белгородской и Саратовской областях. Во всех перечисленных регионах обошлось без пострадавших. Бородай заявил, что передышки в атаках во время новогодних праздников, скорее всего, не предвидится.
«Зачем передышка нужна? Противник нам ее точно не устроит, хоть у него и явно слабеют артиллерийские возможности. В основном сейчас ВСУ сосредоточены на артиллерийском терроре в Донецке. Поживем — увидим, что будет дальше», — сказал Бородай.
Собеседник НСН также заявил, что главная задача ВСУ — сломить дух россиян.
«Основная цель ВСУ — террор. Им важно не столько уничтожить объекты инфраструктуры, сколько морально сломить граждан России. Они искренне считают, что деморализованные россияне затруднят дальнейшее проведение спецоперации. Думаю, что этого не произойдет», — заключил он.
Ранее бывший командующий Вооруженными силами НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк заявил, что запрос Украины на прекращение огня или даже перемирие станет промежуточной победой для президента России Владимира Путина в ходе спецоперации. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+6 146 / сут.
Умерли
394 тыс.+56 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+7 815 / сут.
- Полиция нашла в Херсонской области более 760 кг каннабиса
- Китай стал ключевым экспортером угля из России
- МС-21 с российским двигателем и крылом одобрила Росавиация
- СМИ: Украинская ракета комплекса С-300 упала в Белоруссии
- СМИ: UnionPay ввела лимиты на снятие наличных с российских карт за рубежом
- ФСБ: в Забайкалье уничтожили вакцину от коронавируса для пациентов с ВИЧ
- Эксперт назвала самые невыгодные в 2023 году сферы бизнеса
- У большинства россиян нет праздничного настроения перед Новым годом
- Путин дал старт спуску подводного атомного крейсера «Император Александр III»
- Захарова: критика российских миротворцев на Кавказе неприемлема
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru