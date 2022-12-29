Россиян не сломить: Бородай назвал главную задачу ВСУ

Ранее сообщалось о срабатывании систем ПВО в Брянской, Белгородской и Саратовской областях. Во всех перечисленных регионах обошлось без пострадавших. Бородай заявил, что передышки в атаках во время новогодних праздников, скорее всего, не предвидится.

«Зачем передышка нужна? Противник нам ее точно не устроит, хоть у него и явно слабеют артиллерийские возможности. В основном сейчас ВСУ сосредоточены на артиллерийском терроре в Донецке. Поживем — увидим, что будет дальше», — сказал Бородай.

Собеседник НСН также заявил, что главная задача ВСУ — сломить дух россиян.

«Основная цель ВСУ — террор. Им важно не столько уничтожить объекты инфраструктуры, сколько морально сломить граждан России. Они искренне считают, что деморализованные россияне затруднят дальнейшее проведение спецоперации. Думаю, что этого не произойдет», — заключил он.

Ранее бывший командующий Вооруженными силами НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк заявил, что запрос Украины на прекращение огня или даже перемирие станет промежуточной победой для президента России Владимира Путина в ходе спецоперации. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

