«Чистое зло и ошибки Байдена»: В США заявили, что не хотят воевать с Москвой
Сергей Лавров передал заявление Вашингтона, который не хочет воевать с Москвой. США направляют Киеву комплексы Patriot, но без своих военных специалистов.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США по дипломатическим каналам сообщили, что не хотят и не будут напрямую воевать с Россией. Также Вашингтон не собирается направлять на Украину своих военных специалистов в связи с передачей Киеву комплексов ПВО Patriot.
«Patriot будет вводиться в действие в течение нескольких месяцев, пока украинские военнослужащие не освоят эту технологию», - добавил он.
США объявили о выделении нового масштабного пакета военной помощи Украине на сумму 1,85 миллиарда долларов во время визита господина Зеленского в Вашингтон. Новый пакет помощи включает в себя и одну батарею ЗРК Patriot, которые ранее запрашивал Киев.
При этом президент США Джо Байден заявил, что передача Украине батареи ПВО Patriot якобы не влечет за собой эскалации напряженности, а речь идет лишь об оборонительных вооружениях.
Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отметил, что Украине все равно нужно смириться с пугающей правдой о зенитном ракетном комплексе Patriot, он не спасет Киев от поражения. По его словам, этот ЗРК крайне хрупкий и дорогой в использовании. При этом Макгрегор подчеркнул, что Patriot практически бесполезен против крылатых ракет и низколетящих беспилотников.
Несмотря на подобные прогнозы, российская сторона выражает явное недовольство в связи с решением США поставлять Киеву ПВО. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в очередной раз предупредил, что американские комплексы противовоздушной обороны Patriot являются законной целью для российских военных, если задействованы силами Украины.
А замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев говорил об этом еще в конце ноября.
«Если, как намекнул Столтенберг, НАТО поставит киевским фанатикам комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, они сразу же станут законной целью наших Вооруженных сил. Надеюсь, атлантические импотенты это понимают», — написал он в своем Telegram-канале.
Поставки вооружения из США на Украину провоцируют прямой конфликт России и НАТО, считает первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.
«США провоцируют нас на прямой конфликт с НАТО. Особенно, если они поставят ЗРК Patriot», — отметил Джабаров.
О провокациях со стороны США заявил и отставной офицер американской разведки Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу The Left Lens. По его словам, политика США на Украине является чистым злом.
«Американская политика по Украине — не про творение добра, не про помощь кому-либо. Она про то, чтобы позволить целой нации умереть. Позволить умереть нации, которую мы постоянно называем своими друзьями», — высказался он.
Он отметил, что своими действиями Вашингтон преследует цель нанести ущерб Москве, а вовсе не помочь Киеву. Риттер отметил, что США реализуют план по борьбе против России «до последнего украинца».
Военные эксперты все чаще заявляют о том, что США не думают о последствиях, разжигая конфликт на Украине. По мнению обозревателя Spectator Роберта Сервиса, Байден допустил ошибку еще в 2021 году, когда намекал Киеву на возможное вступление в Североатлантический альянс.
«Президент Джо Байден действовал неумело в 2021 году: обещая Украине членство в НАТО, он не думал о последствиях и не предупредил вовремя Зеленского», — говорится в публикации.
Автор отметил, что реакция России на подобные заявления была очевидной, но этого никто не учел - западные политики не приняли никаких мер предосторожности в попытке разрядить ситуацию.
Сейчас на Западе переоценили свои же заявления о членстве Украины в НАТО. Президент Франции Эммануэль Макрон недавно заявил, что вступление Украины в НАТО будет воспринято Россией как шаг к конфронтации, выразив, вероятно, общее мнение Европы по этому вопросу.
Зеленский в октябре заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Позже помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан намекнул, что проведение такой процедуры сейчас несвоевременно.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, конечно, отметил приверженность альянса политике «открытых дверей», но недвусмысленно подчеркнул, что сейчас альянс сконцентрирует усилия на оказании Киеву «помощи в самозащите».
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не так давно напомнил, что именно ориентация Киева на вступление в НАТО стала одной из причин начала российской спецоперации.
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