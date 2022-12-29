«Чистое зло и ошибки Байдена»: В США заявили, что не хотят воевать с Москвой

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США по дипломатическим каналам сообщили, что не хотят и не будут напрямую воевать с Россией. Также Вашингтон не собирается направлять на Украину своих военных специалистов в связи с передачей Киеву комплексов ПВО Patriot.



«Patriot будет вводиться в действие в течение нескольких месяцев, пока украинские военнослужащие не освоят эту технологию», - добавил он.

США объявили о выделении нового масштабного пакета военной помощи Украине на сумму 1,85 миллиарда долларов во время визита господина Зеленского в Вашингтон. Новый пакет помощи включает в себя и одну батарею ЗРК Patriot, которые ранее запрашивал Киев.

При этом президент США Джо Байден заявил, что передача Украине батареи ПВО Patriot якобы не влечет за собой эскалации напряженности, а речь идет лишь об оборонительных вооружениях.