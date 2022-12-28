Холод, голод, потери: Россия и Украина ведут бои на истощение, пытаясь «прогрызть» оборону

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут серьезные потери и вынуждены восполнять их неподготовленными новобранцами, которые «оружие толком не умеют в руках держать».

«Последние дни для украинских войск и натовских формирований выдались крайне насыщенными на различные события, само собой, не очень хорошие. Наш враг несет большие потери в живой силе и технике, оставшаяся часть попросту деморализована», - написал он в своем Telegram-канале.

Он также сообщил о том, что среди солдат ВСУ все меньше желающих оказать сопротивление наступающим российским войскам.