Холод, голод, потери: Россия и Украина ведут бои на истощение, пытаясь «прогрызть» оборону
Рамзан Кадыров заявил о серьезных потерях ВСУ. При этом состояние дорог не позволяет России наступать на Запорожском направлении, где ожидается и активность Киева.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут серьезные потери и вынуждены восполнять их неподготовленными новобранцами, которые «оружие толком не умеют в руках держать».
«Последние дни для украинских войск и натовских формирований выдались крайне насыщенными на различные события, само собой, не очень хорошие. Наш враг несет большие потери в живой силе и технике, оставшаяся часть попросту деморализована», - написал он в своем Telegram-канале.
Он также сообщил о том, что среди солдат ВСУ все меньше желающих оказать сопротивление наступающим российским войскам.
«На данном этапе СВО существенных препятствий бойцы чеченских подразделений не наблюдают», - заверил он.
Кадыров добавил, что новые методы ведения боевых действий и своевременная перегруппировка войск сыграли на руку российским войскам, что напрямую подтверждают успехи на основных участках.
О тяжелой обстановке на позициях армии Украины сказал и попавший в плен боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Кривливый. Ролик с интервью военного опубликовали «Известия».
Он рассказал, что в зоне спецоперации зачастую отсутствовали еда и вода, а военные терпели холод и голод.
«Мы просто сидели в холоде, в голоде. Было такое, что в два дня по 100 грамм воды у нас на человека было. Сослуживцам также приходилось делить один сухарь на двоих. Как со скотами относились», - сказал военный.
Кривливый отметил, что российские военные отвезли пленных ВСУ до места ночлега, накормили и обеспечили питьем.
О том, что украинская армия несет большие потери и сильно измотана, ранее сообщало издание Financial Times, ссылаясь на неназванного западного советника по вопросам обороны.
«У них высокие потери, многие из них недостаточно обучены, некоторые подразделения явно страдают от сильной усталости», — отметил источник.
При этом трудности возникают не только у украинской армии. Так, член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов накануне заявил, что наступлению российской армии на Запорожском направлении мешает состояние проселочных дорог.
«Наступление будет, но очень мало вероятно, что сейчас. Чтобы это понять, достаточно посмотреть, в каком состоянии находятся просёлочные дороги на Запорожском направлении», - объяснил он в своем Telegram-канале.
Он отметил, что «в такой грязи и распутице застрянет и увязнет любая наступающая техника».
На этом фоне бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в разговоре с НСН отмечал, что на сегодняшний день Украина обладает стратегической инициативой на поле боя. По словам Стрелкова, все признаки говорят о том, что ВСУ готовят наступление именно на Запорожском направлении.
Также он указал, что идут крайне тяжелые бои «на истощение» в районе Артемовска, Авдеевки, Соледара, Бахмута и Марьинки.
«Украина обладает стратегической инициативой, она может нанести удар в любом месте, там, где сочтет необходимым. Но на Запорожском направлении перемещения ВСУ заставляют подозревать, что атаку они планируют там. Кроме того, идут активные бои в районе Артемовска и Авдеевки, а также Соледара. Российские войска пытаются прогрызть украинскую оборону, очень медленно продвигаются вперед в районе Бахмута. Может быть, удастся захватить после длительных боев Бахмут, но именно прорвать оборону не получится», - сказал он.
Экс-премьер ДНР подчеркнул, что Соледар, Бахмут, Авдеевка и Марьинка вряд ли будут взяты до Нового года российскими войсками.
Также Стрелков предупредил, что под Новый год Украина постарается нанести по территории России массированный удар, таким образом киевские власти хотят «поздравить» Кремль с праздником, также возможны террористические акты и диверсии.
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