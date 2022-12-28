Экс-советник главы Пентагона заявил, что ЗРК Patriot не поможет Украине победить
Украине нужно смириться с пугающей для него правдой о зенитном ракетном комплексе Patriot, он не спасет Киев от поражения. Такое мнение выразил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Redacted.
По его словам, этот ЗРК крайне хрупкий и дорогой в использовании. При этом Макгрегор подчеркнул, что Patriot практически бесполезен против крылатых ракет и низколетящих беспилотников.
Ранее Forbes сообщила, что Россия может воспользоваться слабым местом американского зенитного ракетного комплекса Patriot — его малой мобильностью, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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