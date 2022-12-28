Экс-советник главы Пентагона заявил, что ЗРК Patriot не поможет Украине победить

По его словам, этот ЗРК крайне хрупкий и дорогой в использовании. При этом Макгрегор подчеркнул, что Patriot практически бесполезен против крылатых ракет и низколетящих беспилотников.

Ранее Forbes сообщила, что Россия может воспользоваться слабым местом американского зенитного ракетного комплекса Patriot — его малой мобильностью, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

