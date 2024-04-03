«Доказано на 90%»: Зеленскому предрекли «ликвидацию» в случае причастности к теракту

«Явно жесткий и циничный акт произошел в «Крокус Сити Холле», который унес огромное количество жизней мирных граждан. Если подтверждается след Украины, а это уже на 90% соответствует действительности, так как спецслужбы предварительно считают, что заказчиком является руководство Украины, тогда они явно стали руководителями террористической организации. В таком случае они являются главными террористами, которые угрожают безопасности наших граждан. Естественно, с руководителями террористического блока нужно делать то, о чем говорит Дмитрий Анатольевич», - пояснил он.

При этом Водолацкий подчеркнул, что цели России в рамках СВО в таком случае не изменятся.

«Есть решение нашего президента о проведении СВО, о другом статусе спецоперации речи сейчас не идет. Эта операция завершится нашей победой, сразу вопрос автоматически решается об уничтожении нацистской сети на территории Украины. Если причастность Украины будет доказана, это на наши цели никак не повлияет, но это вопрос к главнокомандующему», - заключил собеседник НСН.

Ранее следователи установили, что напавшие на «Крокус Сити Холл» террористы после атаки направлялись в Киев. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. Отмечается, что после пересечения российско-украинской границы они планировали прибыть в Киев для получения обещанного им вознаграждения. Установлено также, что террористам поступали значительные суммы денег и криптовалюты из Украины, использовавшиеся при подготовке теракта, передает «Радиоточка НСН».

