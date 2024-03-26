В МИД не поверили в непричастность Украины к теракту в «Крокусе»
Сложно поверить в невиновность Украины в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» на фоне поддержки со стороны Запада экстремизма в стране. Об этом заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, сообщило агентство РИА Новости.
По словам Захаровой, Вашингтон никогда не скрывал атаки против России со стороны киевских спецслужб.
«Кто поверит словам США о непричастности Киева к теракту, если Запад в прошлом аплодировал экстремистам на Украине», — задалась вопросом официальный представитель МИД. Она напомнила западным политикам поддержку Евромайдана и реакцию на события в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году.
Ранее Захарова назвала аморальным отказ США помогать России после теракта в «Крокус Сити Холле».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru