В МИД не поверили в непричастность Украины к теракту в «Крокусе»

По словам Захаровой, Вашингтон никогда не скрывал атаки против России со стороны киевских спецслужб.

«Кто поверит словам США о непричастности Киева к теракту, если Запад в прошлом аплодировал экстремистам на Украине», — задалась вопросом официальный представитель МИД. Она напомнила западным политикам поддержку Евромайдана и реакцию на события в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году.

Ранее Захарова назвала аморальным отказ США помогать России после теракта в «Крокус Сити Холле».

