Мишустин: все виновные в теракте в «Крокус Сити Холле» понесут наказание

Чудовищным терактом назвал произошедшее в концертном зале «Крокус Сити Холл» премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время своего выступления с отчетом о работе правительства перед депутатами Государственной Думы, сообщает РИА Новости.

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По его словам, все виновные обязательно понесут наказание.

Глава кабмина также заявил, что с пониманием относится к предложениям по вопросам миграции в свете теракта в «Крокусе» и разделяет желание многих россиян о возмездии, но вместе с тем, он подчеркнул, что все изменения должны происходить с учетом позиций российских правоохранительных органов.

Ранее следователи выдали тела 84 погибших в «Крокусе» родственникам для захоронения, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ГосдумаМиграцияТерактМихаил Мишустин

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