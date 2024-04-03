Мишустин: все виновные в теракте в «Крокус Сити Холле» понесут наказание
Чудовищным терактом назвал произошедшее в концертном зале «Крокус Сити Холл» премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время своего выступления с отчетом о работе правительства перед депутатами Государственной Думы, сообщает РИА Новости.
По его словам, все виновные обязательно понесут наказание.
Глава кабмина также заявил, что с пониманием относится к предложениям по вопросам миграции в свете теракта в «Крокусе» и разделяет желание многих россиян о возмездии, но вместе с тем, он подчеркнул, что все изменения должны происходить с учетом позиций российских правоохранительных органов.
Ранее следователи выдали тела 84 погибших в «Крокусе» родственникам для захоронения, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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