Вучич: Сербию еще долго не возьмут в Евросоюз

Экс-президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград еще долго не получит членство в Европейском союзе. Об этом он сообщил в разговоре с изданием Sputnik Serbia.

Вучич заявил, что Сербия стремится сохранить дружеские отношения с Россией

По словам политика, балканская республика на этом пути не поступилась ни одним из своих национальных интересов. Он добавил, что в ближайшее время в ЕС не примут никого другого. Разве что совсем незначительную страну, чтобы показать, что объединение остается желанной целью, уверен Вучич.

Экс-президент подчеркнул, что в Сербии по этому поводу никто особо не переживает.

Ранее Александр Вучич говорил о независимой внешней политике и нейтралитете Белграда.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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