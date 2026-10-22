Вучич: Сербию еще долго не возьмут в Евросоюз
Экс-президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград еще долго не получит членство в Европейском союзе. Об этом он сообщил в разговоре с изданием Sputnik Serbia.
По словам политика, балканская республика на этом пути не поступилась ни одним из своих национальных интересов. Он добавил, что в ближайшее время в ЕС не примут никого другого. Разве что совсем незначительную страну, чтобы показать, что объединение остается желанной целью, уверен Вучич.
Экс-президент подчеркнул, что в Сербии по этому поводу никто особо не переживает.
Ранее Александр Вучич говорил о независимой внешней политике и нейтралитете Белграда.
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