Вучич: Сербию еще долго не возьмут в Евросоюз

По словам политика, балканская республика на этом пути не поступилась ни одним из своих национальных интересов. Он добавил, что в ближайшее время в ЕС не примут никого другого. Разве что совсем незначительную страну, чтобы показать, что объединение остается желанной целью, уверен Вучич.



Экс-президент подчеркнул, что в Сербии по этому поводу никто особо не переживает.



Ранее Александр Вучич говорил о независимой внешней политике и нейтралитете Белграда.

