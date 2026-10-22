Вести переговоры по Украине с президентом России Владимиром Путиным может любой представитель правящих элит Евросоюза при условии, что он действительно настроен на конструктивный диалог, идеальной кандидатурой представляется председатель Европейского совета Антониу Кошта. Об этом НСН рассказал немецкий политолог Александр Рар.

Страны Европы обсуждают кандидатуру возможного переговорщика для диалога с Путиным по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на неназванных дипломатов. В числе возможных кандидатов в ЕС называют президента Финляндии Александера Стубба и Антониу Кошта.

Рар отметил, что на роль переговорщика подойдет любой представитель высшего руководства ЕС, желающий действительно вести переговоры, а не заниматься пустой болтовней.

«Любой человек из высшего руководства Евросоюза, у которого есть определенная функция, достоин быть переговорщиком. Вопрос в том, искренне он идет на переговоры или хочет просто заниматься болтовней о том, что с Россией надо разговаривать, на фоне продолжающейся блокады. Считаю, что Кошта — идеальный переговорщик. Я даже не против, чтобы глава евродипломатии Кая Каллас была бы переговорщиком, лишь бы она не тянула время, а действительно шла бы на переговоры. Вообще, исходя из моих наблюдений, Евросоюз сейчас против переговоров: он пытается заигрывать с Трампом, но говорит о том, что Украина не должна потерять Донбасс. Думаю, в этом главная проблема. Если Европа готова вести переговоры о новой европейской безопасности, о том, как разделить Украину, о возобновлении экономического сотрудничества, тогда этот дипломатический процесс пойдет, причем очень быстро», — сказал Рар.