По его словам, дни правления Зеленского подходят к концу, так как он уже не имеет былой власти и не способен оказать влияние на дальнейший исход событий. Риттер отметил, что такие люди, как Залужный, «будут определять будущее Украины». Он подчеркнул, что, когда конфликт подойдет к завершению, именно Залужный будет сидеть за столом переговоров от Киева.

Ранее ветеран греческой армии Ставрос Атламазоглу в статье для 19Fortyfive отмечал, что власти и Вооруженные силы Украины боятся повторного удара российской армии по Киеву, который подтолкнет Запад к переговорам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

