Офицер США сообщил о плане Вашингтона заменить Зеленского на главкома ВСУ Залужного
Соединенные Штаты готовят почву для свержения президента Украины Владимира Зеленского, чтобы поставить на его место более выгодного человека в лице главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом заявил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По его словам, дни правления Зеленского подходят к концу, так как он уже не имеет былой власти и не способен оказать влияние на дальнейший исход событий. Риттер отметил, что такие люди, как Залужный, «будут определять будущее Украины». Он подчеркнул, что, когда конфликт подойдет к завершению, именно Залужный будет сидеть за столом переговоров от Киева.
Ранее ветеран греческой армии Ставрос Атламазоглу в статье для 19Fortyfive отмечал, что власти и Вооруженные силы Украины боятся повторного удара российской армии по Киеву, который подтолкнет Запад к переговорам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru