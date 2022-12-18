Зеленский хочет с помощью саммита прекратить конфликт на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский считает необходимым созвать зимой глобальный саммит, на котором предлагает обсудить условия прекращения конфликта на Украине. Об этом сообщил британский телеканал ITV со ссылкой на видеообращение Зеленского в преддверии финала чемпионата мира по футболу.

Во Франции раскритиковали поведение Зеленского

«Этот чемпионат мира снова доказал, что различные страны и нации могут выявлять сильнейшего в честной борьбе, а не играя с огнем. В войне нет чемпионов, здесь не может быть ничьи», - заявил президент Украины.

Зеленский намерен созвать зимний саммит, чтобы «объединить все страны мира вокруг проблемы (достижения - прим. НСН) глобального мира», передает ТАСС.

Ранее президент Украины признался, что политики ряда западных государства призывают его к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. По словам Зеленского, он считает это бессмысленным. Об этом глава Украины заявил французскому телеканалу LCI.

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ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
ТЕГИ:КонфликтСаммитУкраинаВладимир Зеленский
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