Зеленский хочет с помощью саммита прекратить конфликт на Украине

«Этот чемпионат мира снова доказал, что различные страны и нации могут выявлять сильнейшего в честной борьбе, а не играя с огнем. В войне нет чемпионов, здесь не может быть ничьи», - заявил президент Украины.

Зеленский намерен созвать зимний саммит, чтобы «объединить все страны мира вокруг проблемы (достижения - прим. НСН) глобального мира», передает ТАСС.

Ранее президент Украины признался, что политики ряда западных государства призывают его к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. По словам Зеленского, он считает это бессмысленным. Об этом глава Украины заявил французскому телеканалу LCI.