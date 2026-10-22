В Госдуме назвали качества идеального переговорщика от Евросоюза
Действующие европейские политики не обладают качествами, которые необходимы для участия в переговорах по украинскому урегулированию. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы Николай Стариков.
Он отметил, что представлять Европу на переговорах должен человек, способный вести серьёзный и конструктивный диалог. В частности, он должен обладить солидностью и здравомыслием, однако у предложенных кандидатур «нет ни того, ни другого».
Стариков указал, что современным европейским политикам следует брать пример с немецких политиков прошлого, которые смогли наладить и поддерживать сотрудничество с Москвой.
«Именно поэтому появляются фигуры немецких политиков прошлого, которые налаживали сотрудничество... кто проявлял здравомыслие. Нет сегодня таких людей, поэтому их ищут в прошлом», — заключил парламентарий.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что посредником на переговорах Евросоюза с Россией должен быть человек, понимающий русскую душу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Политолог указал на усиление позиции Силуанова в кабмине на фоне новых назначений
- Эксперт оценил перспективы возвращения российского газа в Европу
- Новак сообщил о росте выпуска бензина и дизеля на российском рынке
- Риск или привилегия: Как будут регулировать покупку квартир в рассрочку
- Британия впервые за 20 лет вернулась к производству танковых стволов
- Вучич: Сербию еще долго не возьмут в Евросоюз
- В Госдуме назвали качества идеального переговорщика от Евросоюза
- Путин назначил Шестакова врио губернатора Приморского края
- Онколог рассказал, поможет ли CAR-T-терапия больной раком Лерчек
- Немецкий политолог назвал идеального кандидата от ЕС для переговоров с Путиным