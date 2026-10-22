Он отметил, что представлять Европу на переговорах должен человек, способный вести серьёзный и конструктивный диалог. В частности, он должен обладить солидностью и здравомыслием, однако у предложенных кандидатур «нет ни того, ни другого».

Стариков указал, что современным европейским политикам следует брать пример с немецких политиков прошлого, которые смогли наладить и поддерживать сотрудничество с Москвой.

«Именно поэтому появляются фигуры немецких политиков прошлого, которые налаживали сотрудничество... кто проявлял здравомыслие. Нет сегодня таких людей, поэтому их ищут в прошлом», — заключил парламентарий.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что посредником на переговорах Евросоюза с Россией должен быть человек, понимающий русскую душу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

