Киссинджер: Настал момент для решения конфликта на Украине путем переговоров
В конфликте на Украине произошла поворотная точка, ей необходимо воспользоваться для урегулирования ситуации путем переговоров. Об этом заявил бывший госсекретарь Соединенных Штатов, экс-советник американского президента по нацбезопасности Генри Киссинджер в своей статье для издания The Spectator.
Он отметил, что поддерживает действия западных стран, которые оказывают помощь Киеву. При этом Киссинджер указал, что подходит время для того, чтобы, действуя с опорой на «уже достигнутые стратегические изменения», «интегрировать их в новую структуру» и достичь мира дипломатическим путем. Также он подчеркнул, что мирный процесс должен связать Украину и НАТО.
Ранее глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак в статье для журнала Economist заявил, что призывы к переговорам России и Украины являются «смешными», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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