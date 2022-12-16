Киссинджер: Настал момент для решения конфликта на Украине путем переговоров

Он отметил, что поддерживает действия западных стран, которые оказывают помощь Киеву. При этом Киссинджер указал, что подходит время для того, чтобы, действуя с опорой на «уже достигнутые стратегические изменения», «интегрировать их в новую структуру» и достичь мира дипломатическим путем. Также он подчеркнул, что мирный процесс должен связать Украину и НАТО.

Ранее глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак в статье для журнала Economist заявил, что призывы к переговорам России и Украины являются «смешными», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

