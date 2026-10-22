Британия впервые за 20 лет вернулась к производству танковых стволов
Великобритания впервые за двадцать лет снова производит крупнокалиберное вооружение. Завод по выпуску танковых стволов открыли в Телфорде. Об этом сообщила пресс-служба Соединенного Королевства.
Предприятие UK Gun Hall принадлежит немецкому концерну Rheinmetall и уже организовало 100 рабочих мест. Там будут делать стволы и затворы для систем калибра 120 и 155 мм, включая самоходные установки RCH 155 и будущие артиллерийские платформы.
Глава Минобороны Британии Уэс Стритинг уточнил, что площадку превратили в полноценное производство за восемь месяцев. Специалисты перед этим прошли обучение на заводе Rheinmetall в Унтерлюсе и освоили контроль качества и выпуск вооружений.
Rheinmetall уже участвует в программе боевых машин Boxer и модернизирует танки Challenger. Компания планирует расширять штат и привлекать британских малых и средних подрядчиков, чтобы укрепить цепочку поставок на годы вперед.
Ранее Великобритания начала прием заявок на создание БПЛА с украинскими данными для ИИ.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Политолог указал на усиление позиции Силуанова в кабмине на фоне новых назначений
- Эксперт оценил перспективы возвращения российского газа в Европу
- Новак сообщил о росте выпуска бензина и дизеля на российском рынке
- Риск или привилегия: Как будут регулировать покупку квартир в рассрочку
- Британия впервые за 20 лет вернулась к производству танковых стволов
- Вучич: Сербию еще долго не возьмут в Евросоюз
- В Госдуме назвали качества идеального переговорщика от Евросоюза
- Путин назначил Шестакова врио губернатора Приморского края
- Онколог рассказал, поможет ли CAR-T-терапия больной раком Лерчек
- Немецкий политолог назвал идеального кандидата от ЕС для переговоров с Путиным