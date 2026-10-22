Британия впервые за 20 лет вернулась к производству танковых стволов

Великобритания впервые за двадцать лет снова производит крупнокалиберное вооружение. Завод по выпуску танковых стволов открыли в Телфорде. Об этом сообщила пресс-служба Соединенного Королевства.

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Предприятие UK Gun Hall принадлежит немецкому концерну Rheinmetall и уже организовало 100 рабочих мест. Там будут делать стволы и затворы для систем калибра 120 и 155 мм, включая самоходные установки RCH 155 и будущие артиллерийские платформы.

Глава Минобороны Британии Уэс Стритинг уточнил, что площадку превратили в полноценное производство за восемь месяцев. Специалисты перед этим прошли обучение на заводе Rheinmetall в Унтерлюсе и освоили контроль качества и выпуск вооружений.

Rheinmetall уже участвует в программе боевых машин Boxer и модернизирует танки Challenger. Компания планирует расширять штат и привлекать британских малых и средних подрядчиков, чтобы укрепить цепочку поставок на годы вперед.

Ранее Великобритания начала прием заявок на создание БПЛА с украинскими данными для ИИ.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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