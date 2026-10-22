Путин назначил Шестакова врио губернатора Приморского края

Шестаков родился 23 сентября 1982 года во Владивостоке. С 2005 по 2006 год он работал в горадминистрации в управлении муниципального имущества, градостроительства и архитектуры.



С 2010 года чиновник занимал должности в органах власти Приморского края, в 2014-м возглавил местный департамент туризма. В 2019-м его назначили врио вице-губернатора, а с января 2020 по май 2021 года работал зампредседателя правительства региона.



Там он курировал экономическое развитие, промышленность и торговлю, имущественные и земельные отношения, лесное хозяйство, туризм и международное сотрудничество.



С 5 августа 2021 года Константин Шестаков занимал пост главы Владивостока.

