Путин назначил Шестакова врио губернатора Приморского края

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Константина Шестакова временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края. Он будет занимать должность до вступления в нее избранного главы региона, уточнили в Кремле.

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Шестаков родился 23 сентября 1982 года во Владивостоке. С 2005 по 2006 год он работал в горадминистрации в управлении муниципального имущества, градостроительства и архитектуры.

С 2010 года чиновник занимал должности в органах власти Приморского края, в 2014-м возглавил местный департамент туризма. В 2019-м его назначили врио вице-губернатора, а с января 2020 по май 2021 года работал зампредседателя правительства региона.

Там он курировал экономическое развитие, промышленность и торговлю, имущественные и земельные отношения, лесное хозяйство, туризм и международное сотрудничество.

С 5 августа 2021 года Константин Шестаков занимал пост главы Владивостока.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
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