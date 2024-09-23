Кроме того, по словам Безуглой, единственное усиление, которое сейчас отправляют в Харьковскую область и на подконтрольную Киеву часть ДНР – это новосозданные бригады из мобилизованных, которые не принимали участия в боях и «убегают из-за страха и необученности».

«Элиту украинских войск отсюда забрали! При этом тысячи военнослужащих остаются в тылу, в многочисленных нагроможденных штабах и раздутых подразделениях», – заявила она.

Депутат подчеркнула, что вокруг Красноармейско-Димитровской агломерации силами военных администраций и местных подразделений военных возводятся фортификации. Она указала, что Сырский и министр обороны Украины Рустем Умеров врут Зеленскому о ситуации на фронте и призвала вырвать ВСУ из «кровавых лапок».

ПРОДВИЖЕНИЕ ВС РФ В ДНР

По данным Telegram-канала «WarGonzo» на утро 23 сентября, Вооруженные силы РФ продолжают окружать Угледар, есть очередные тактические успехи. Отмечается, что был взят под контроль населенный пункт Острое. Кроме того, поступает информация о контроле российских войск над населенным пунктом Крутой Яр. Минобороны РФ информацию пока не комментировало.

«Продолжаются городские бои в Дзержинске, есть очередные тактические успехи ВС РФ», – говорится в сообщении.

По данным канала, продолжаются бои на Часовоярском направлении в восточной части Часов Яра. Указывается, что российские войска стремятся улучшить свои позиции на флангах.

В свою очередь Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» также сообщил, что ВС РФ продолжают мощные атаки и успешно взламывают оборону ВСУ вокруг стратегически важного Угледара.