«Вопрос времени»: ВС РФ берут Угледар в «клещи» и продвигаются в ДНР
Российские войска продолжают окружать Угледар, военкоры сообщают о переходе под контроль РФ населенных пунктов Острое и Крутой Яр. В парламенте Украины тем временем заявили, что ряд городов на контролируемой ВСУ части ДНР не были готовы к обороне.
Ряд городов на контролируемой Вооруженными силами Украины части Донецкой народной республики не готовы к обороне, а из-за действий главкома ВСУ Александра Сырского потеря Киевом Угледара является вопросом времени. Об этом заявила депутат украинского парламента Марьяна Безуглая.
«За Часов Яром фортификаций нет, Константиновка не подготовлена к обороне. Курахово также. За Угледаром рубежей нет, а созданный Сырским хаос в 72-й бригаде из-за снятия комбрига на пике наступления русских и неприоритетного пополнения приоритетного подразделения делает теперь потерю Угледара вопросом времени», – сказала она.
Кроме того, по словам Безуглой, единственное усиление, которое сейчас отправляют в Харьковскую область и на подконтрольную Киеву часть ДНР – это новосозданные бригады из мобилизованных, которые не принимали участия в боях и «убегают из-за страха и необученности».
«Элиту украинских войск отсюда забрали! При этом тысячи военнослужащих остаются в тылу, в многочисленных нагроможденных штабах и раздутых подразделениях», – заявила она.
Депутат подчеркнула, что вокруг Красноармейско-Димитровской агломерации силами военных администраций и местных подразделений военных возводятся фортификации. Она указала, что Сырский и министр обороны Украины Рустем Умеров врут Зеленскому о ситуации на фронте и призвала вырвать ВСУ из «кровавых лапок».
ПРОДВИЖЕНИЕ ВС РФ В ДНР
По данным Telegram-канала «WarGonzo» на утро 23 сентября, Вооруженные силы РФ продолжают окружать Угледар, есть очередные тактические успехи. Отмечается, что был взят под контроль населенный пункт Острое. Кроме того, поступает информация о контроле российских войск над населенным пунктом Крутой Яр. Минобороны РФ информацию пока не комментировало.
«Продолжаются городские бои в Дзержинске, есть очередные тактические успехи ВС РФ», – говорится в сообщении.
По данным канала, продолжаются бои на Часовоярском направлении в восточной части Часов Яра. Указывается, что российские войска стремятся улучшить свои позиции на флангах.
В свою очередь Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» также сообщил, что ВС РФ продолжают мощные атаки и успешно взламывают оборону ВСУ вокруг стратегически важного Угледара.
«Наши атакуют с флагов, обходя Угледар и уверенно смыкая клещи, что вскоре будет грозить окружением», – говорится в сообщении.
Согласно данным, российские подразделения стремительно продвигаются из района недавно взятой под контроль Пречистовки севернее реки Кашлагач в восточном и северо-восточном направлениях, прорываясь в лесополосы западнее Угледара с целью последующего удара на север, то есть, перерезая логистику. Подчеркивается, что на правом фланге за шахтой «Южнодонбасская № 3» и севернее Водяного ВС РФ также атакуют, продвигаясь вперед, продолжаются ожесточенные бои.
Кроме того, на Торецком направлении российская армия закрепилась вдоль улицы Центральная на глубину до 650 метров, продолжаются уличные бои, добавил канал.
ВАЖНОСТЬ УГЛЕДАРА ДЛЯ АРМИИ РФ
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявлял, что взятие под контроль Угледара может изменить расклад сил на фронте и решить важные стратегические задачи.
«Окружение и последующее освобождение этого города решает многие задачи. Взятие под контроль этого населенного пункта обеспечит нашим войскам выход уже на Красноармейское и Кураховское направления», – объяснял он в разговоре с РИА Новости.
Советник Пушилина Игорь Кимаковский сообщал, что основная задача военных заключается во взятии города «в клещи» по аналогии с Соледаром.
Завкафедрой политического анализа РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин объяснял, что Угледар является одной из опор обороны ВСУ. По его словам, взятие города под контроль необходимо, «чтобы в значительной степени перерезать логистические пути».
«И открыть свободно путь на Запад. Этим мы сейчас занимаемся, потому что у нас есть преимущество», – говорил Кошкин в разговоре с «Лентой.ру».
В марте 2022 года власти ДНР сообщали о взятии Угледара, однако уже в июне Минобороны России сообщило, что позиции в Угледаре занимают подразделения украинской армии.
В начале июля текущего года Игорь Кимаковский в эфире Первого канала сообщал, что под контролем украинских войск находится более 40% территории ДНР. По его словам, ВС РФ практически везде на Донецком направлении продвигаются успешно, в то время как ВСУ несут колоссальные потери.
В июне президент РФ Владимир Путин заявил, что российская армия с начала 2024 года взяла под контроль 47 населенных пунктов в зоне военной операции. Тогда он отмечал, что было взято под контроль 880 квадратных километров. Он подчеркивал, что армия постепенно выдавливает ВСУ с территории Донбасса и прилегающих территорий, передает «Радиоточка НСН».
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