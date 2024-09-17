СМИ: Армия РФ станет второй по численности в мире после указа Путина

Российские Вооруженные силы станут второй по численности армией мира, сообщает Global Firepower.

Это произойдет после подписания президентом РФ Владимиром Путиным указа об увеличении численности армии.

Это позволит Москве обойти армии Индии и США, численности которых составляют 1,44 млн и 1,32 млн человек соответственно. Российская армия будет уступать только ВС Китая с численностью 2 млн человек.

Путин постановил увеличить штатную численность Вооруженных сил (ВС) до 2 млн 389 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

