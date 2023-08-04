Российский боец рассказал о присутствии иностранных наемников ВСУ под Угледаром

«В последнее время у нас на Угледарском направлении очень часто в радиоперехватах стала слышна иностранная речь, в основном английская», — поделился военный в беседе с РИА Новости.

Боец отметил, что это подтверждает разведданные об участии иностранцев в боевых действиях со стороны противника.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о ликвидации около 4990 иностранных бойцов с начала специальной военной операции, напоминает Ura.ru. Еще 4910 наемников покинули районы боевых действий, пишет «Свободная пресса».

