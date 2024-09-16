Военкор Коц рассказал о формировании котла для ВСУ под Угледаром

Коц отметил, что Угледар находится на возвышенности, с которой хорошо видно окружающую территорию. Именно поэтому предыдущие попытки штурма города не увенчались успехом. Тогда российские военные сменили тактику, окружая город и лишая гарнизон снабжения.

По словам военкора, к востоку и северо-востоку подразделения Армии России уже заняли село Водяное и сейчас штурмуют близлежащие шахты. А западнее Угледара ВС РФ освободили село Пречистовка на трассе, по которой из Курахова через Успеновку снабжается гарнизон ВСУ в Угледаре.

Ранее Коц заявил, что качество украинских войск в Курской области значительно ухудшилось, напоминает «Радиоточка НСН».