Time: США предупредили Зеленского о возможном проигрыше в конфликте с Россией
Сотрудники американской администрации уже предупредили президента Украины Владимира Зеленского о возможном скором поражении страны в конфликте с Россией, сообщает Time.
Как отмечается в материале, речь идет о попытке Вашингтона убедить Киев пересмотреть свои позиции по отказу от переговоров с Москвой.
В Белом доме после провала украинского контрнаступления начали догадываться, что вкладывают средства в проект, который не принесет результата. К тому же сейчас все силы приходится перебрасывать на ближневосточное направление, говорится в статье.
Издание напомнило, что во время недавней встречи спецпредставителя президента США по Украине Пенни Прицкер с украинским лидером Владимиром Зеленским она подводила его к мысли о прекращении помощи со стороны Соединенных Штатов.
Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил НСН, что Запад вынужден сбавить обороты на Украине из-за эскалации на Ближнем Востоке.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru