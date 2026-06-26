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Отечественной войны.

«Глазами Шапошникова» рассуждает о значимости памятной даты:

«Сегодня исполняется 85 лет с момента вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз, на нашу многонациональную Родину. Именно сегодня, в год, объявленный Президентом России Годом единства народов России, мы отчетливо понимаем, что это был день начала геноцида нашего многонационального народа. Мы зажигаем свечи в память о тех, кто ушел на фронт, защищал Москву и всю страну, работал в тылу, спасал раненых, стоял у станков, пережил блокаду, оккупацию, голод и потери. Для нас память о них – это долг перед теми, кто не вернулся, и ответственность перед теми, кто будет жить после нас».

«Доктор Z прописал» напоминает:

«22 июня 1941 года против Советского Союза выступила не одна Германия, а целая коалиция – Италия, Румыния, Финляндия, Болгария, Венгрия, добровольцы из Франции, Бельгии, Нидерландов, воевавшие в составе подразделений СС. Целью было – и этого не скрывали – порабощение и истребление всех народов, населявших нашу страну. Для нацистов и их пособников не существовало различий между русскими и представителями других национальностей. Все были частью единого враждебного пространства, подлежащего уничтожению или превращению в рабов, никаких исключений не было. И сегодня потомки тех, кто тогда пришел на нашу землю, не отказались от своих замыслов. Они сносят памятники воинам Красной армии, переписывают историю, отказываются признавать геноцид советского народа и при этом пытаются навязывать нам собственную версию нашего прошлого. За этой деятельностью стоят вполне конкретные реваншистские планы. Сегодня они упакованы в другую риторику, прикрыты лозунгами о демократии и безопасности. Но суть-то от этого не меняется. День памяти и скорби это еще и напоминание о том, какую участь готовили нашей стране. Наши предки сумели это предотвратить. Об этом надо помнить всегда. И быть готовыми предотвратить снова».

«The_Agenda – "Повестка дня"» проводит параллели с современностью:

«Заплатив за победу в той страшной войне очень дорогую цену, Россия поклялась, что не допустит повторения такого. Именно поэтому одной из целей Специальной военной операции была названа денацификация. Киевский режим, впитавший идеи бандеровщины – это не внутреннее дело Украины, это очаг распространяющейся заразы, и Россия как правопреемница СССР имеет моральное право и обязана его ликвидировать. Показательно, что на Западе не просто забыли, кто именно спас мир от "коричневой чумы". Буквально на днях немецкий журнал Der Spiegel вышел с заголовком на обложке "Наша война против России", что звучит не как публицистика, а как руководство к действию. Ведь, как замечает немецкое издание Weltexpress, "глава Люфтваффе генерал-лейтенант Хольгер Нойманн, формально – преемник Германа Геринга, говорит, что "немецкие ВВС могут в любой момент начать войну против России, сражаясь сегодня ночью". Почти каждый советский фильм, в котором фигурирует 22 июня 1941 года, начинается с воздушного налета на мирно спящих людей"».

Политолог Илья Ухов подчеркивает, что время идет, а суть врага не меняется:

«Сегодня, как и 85 лет назад, Россия снова ведет непримиримый бой с нацистами, чья конечная цель – уничтожить нашу страну и наш народ. Этот день со всей очевидностью подтверждает главный и суровый урок прошлого: с таким врагом нельзя договариваться и нельзя давать ему фору. Мы обязаны упреждать любые угрозы и наносить сокрушительный удар по врагу, который годами готовил нападение на нашу землю, хотел – и до сих пор планирует уничтожить русский народ, язык и культуру. Вечная память павшим в той страшной войне. Слава защитникам, которые сегодня продолжают их дело. Мы победим, как победили наши деды!»

«Мышь в овощном» публикует аудио – заявление советского правительства о нападении Германии на СССР:

«Вслушайтесь в эти слова. Вот так начинался этот день 85 лет назад для десятков миллионов наших сограждан. Не совсем "начинался", конечно: у нас очень большая страна, и когда это сообщение передали по радио в Центральной России – то на Дальнем Востоке день уже клонился к вечеру. Но сути это не меняет: все, что случилось до этого сообщения – оно в любом случае было в другой жизни, которая в тот момент бесповоротно перевернулась. Было "до", а стало "после", и каким это "после" окажется, в тот момент не знал никто. Мы знаем это сегодня, нам известно, какой документ Верховный Главнокомандующий подписал ровно четыре года спустя, 22 июня 1945-го. Нам – да, им, нашим дедам и прадедам в тот июньский день 1941-го – нет. Они могли надеяться на Победу, верить в нее. Но они понимали и другое: она не придет сама, за нее придется сражаться, сражаться изо всех сил, так, как никогда прежде – и встретят ее не все… Они справились, выполнив свой долг с честью и сполна. Будем достойными их памяти, их подвига, принесенных ими жертв!»



