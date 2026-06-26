Телеграм: Киев грозит Минску и злит Варшаву

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Россия отмечает памятную дату, Украина воюет с исторической памятью и Лукашенко, а Стармер собирает вещи.
85-летие со дня начала войны
Отечественной войны.
«Глазами Шапошникова» рассуждает о значимости памятной даты:
«Сегодня исполняется 85 лет с момента вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз, на нашу многонациональную Родину. Именно сегодня, в год, объявленный Президентом России Годом единства народов России, мы отчетливо понимаем, что это был день начала геноцида нашего многонационального народа. Мы зажигаем свечи в память о тех, кто ушел на фронт, защищал Москву и всю страну, работал в тылу, спасал раненых, стоял у станков, пережил блокаду, оккупацию, голод и потери. Для нас память о них – это долг перед теми, кто не вернулся, и ответственность перед теми, кто будет жить после нас».
«Доктор Z прописал» напоминает:
«22 июня 1941 года против Советского Союза выступила не одна Германия, а целая коалиция – Италия, Румыния, Финляндия, Болгария, Венгрия, добровольцы из Франции, Бельгии, Нидерландов, воевавшие в составе подразделений СС. Целью было – и этого не скрывали – порабощение и истребление всех народов, населявших нашу страну. Для нацистов и их пособников не существовало различий между русскими и представителями других национальностей. Все были частью единого враждебного пространства, подлежащего уничтожению или превращению в рабов, никаких исключений не было. И сегодня потомки тех, кто тогда пришел на нашу землю, не отказались от своих замыслов. Они сносят памятники воинам Красной армии, переписывают историю, отказываются признавать геноцид советского народа и при этом пытаются навязывать нам собственную версию нашего прошлого. За этой деятельностью стоят вполне конкретные реваншистские планы. Сегодня они упакованы в другую риторику, прикрыты лозунгами о демократии и безопасности. Но суть-то от этого не меняется. День памяти и скорби это еще и напоминание о том, какую участь готовили нашей стране. Наши предки сумели это предотвратить. Об этом надо помнить всегда. И быть готовыми предотвратить снова».
«The_Agenda – "Повестка дня"» проводит параллели с современностью:
«Заплатив за победу в той страшной войне очень дорогую цену, Россия поклялась, что не допустит повторения такого. Именно поэтому одной из целей Специальной военной операции была названа денацификация. Киевский режим, впитавший идеи бандеровщины – это не внутреннее дело Украины, это очаг распространяющейся заразы, и Россия как правопреемница СССР имеет моральное право и обязана его ликвидировать. Показательно, что на Западе не просто забыли, кто именно спас мир от "коричневой чумы". Буквально на днях немецкий журнал Der Spiegel вышел с заголовком на обложке "Наша война против России", что звучит не как публицистика, а как руководство к действию. Ведь, как замечает немецкое издание Weltexpress, "глава Люфтваффе генерал-лейтенант Хольгер Нойманн, формально – преемник Германа Геринга, говорит, что "немецкие ВВС могут в любой момент начать войну против России, сражаясь сегодня ночью". Почти каждый советский фильм, в котором фигурирует 22 июня 1941 года, начинается с воздушного налета на мирно спящих людей"».
Политолог Илья Ухов подчеркивает, что время идет, а суть врага не меняется:
«Сегодня, как и 85 лет назад, Россия снова ведет непримиримый бой с нацистами, чья конечная цель – уничтожить нашу страну и наш народ. Этот день со всей очевидностью подтверждает главный и суровый урок прошлого: с таким врагом нельзя договариваться и нельзя давать ему фору. Мы обязаны упреждать любые угрозы и наносить сокрушительный удар по врагу, который годами готовил нападение на нашу землю, хотел – и до сих пор планирует уничтожить русский народ, язык и культуру. Вечная память павшим в той страшной войне. Слава защитникам, которые сегодня продолжают их дело. Мы победим, как победили наши деды!»
«Мышь в овощном» публикует аудио – заявление советского правительства о нападении Германии на СССР:
«Вслушайтесь в эти слова. Вот так начинался этот день 85 лет назад для десятков миллионов наших сограждан. Не совсем "начинался", конечно: у нас очень большая страна, и когда это сообщение передали по радио в Центральной России – то на Дальнем Востоке день уже клонился к вечеру. Но сути это не меняет: все, что случилось до этого сообщения – оно в любом случае было в другой жизни, которая в тот момент бесповоротно перевернулась. Было "до", а стало "после", и каким это "после" окажется, в тот момент не знал никто. Мы знаем это сегодня, нам известно, какой документ Верховный Главнокомандующий подписал ровно четыре года спустя, 22 июня 1945-го. Нам – да, им, нашим дедам и прадедам в тот июньский день 1941-го – нет. Они могли надеяться на Победу, верить в нее. Но они понимали и другое: она не придет сама, за нее придется сражаться, сражаться изо всех сил, так, как никогда прежде – и встретят ее не все… Они справились, выполнив свой долг с честью и сполна. Будем достойными их памяти, их подвига, принесенных ими жертв!»
Удаление российских приложений из App Store
В четверг компания Apple удалила из App Store приложения экосистемы VK, включая «ВКонтакте», «VK Музыку», «VK Видео», «VK Мессенджер», «Одноклассники», Mail.ru, «Дзен» и другие сервисы. Минцифры России попросило Федеральную антимонопольную службу (ФАС) оперативно рассмотреть факт несоблюдения Apple российских законов.
«Нецифровая экономика» приводит статистику:
«По разным оценкам, пользователей iPhone в России – около 40%, и это значение не то, чтобы снижается. Реальным кажется будущее, где под отечественные сервисы пользователь будет иметь Android-смартфон, а "яблочко" оставит для красивых фотографий и запрещенных соцсетей. Место для аврорафона в этой системе так и не нашлось. Ну а ВК пока остается в подвешенном состоянии. Удаление приложения или его блокировка – не приговор, но всегда удар по активной аудитории. В условиях ограничений люди меньше заходят на платформу или переходят с нее за покупками. Так было с запрещенными соцсетями, теперь может произойти и с разрешенными».
«Мюсли вслух» напоминают:
«Кто-нибудь вспомнит, как 4 года назад американцы, угрожая удалить мобильное приложение Rutube из App Store, потребовали от видеосервиса либо заблокировать аккаунты российских государственных медиа, либо сделать само приложение недоступным для скачивания за пределами России? Тогда сервис выбрал второе. Эти истории в очередной раз дают понять всем, что производитель гаджетов вовсе не ограничивается их продажей – он еще контролирует использование устройств покупателями, цензурирует их медиа-меню. В деле надзора за коммуникациями пользователей, тем более российских, можно нарушать любые правила, увы».
Депутат Госдумы Антон Горелкин считает, что мы имеем дело с информационной войной:
«Хаотичное поведение Apple может привести к потере доверия российских пользователей. Думаю, компании следует объясниться: почему она лишает миллионы людей доступа к привычным сервисам, сначала банковским, потом транспортным, теперь коммуникационным. Это в чистом виде информационная война. Только не надо ссылаться на эфемерные "санкции", ведь всем (в том числе международным юристам) известно, что компания VK отсутствует в санкционных списках. Действия Apple больше напоминают банальную месть, развязанную по указке глобалистских элит, но в масштабах, которые больше подходят под определение даже не цифровой дискриминации, а настоящего террора».
«Мейстер» соглашается:
«Что ж, уже стоит привыкнуть, что американский бигтех является продолжением руки Дядюшки Сэма, и его действия являются частью давления на Россию. Поэтому санкции – это, конечно, лишь повод, а причина, вероятно, кроется в желании покошмарить и "покачать" россиян. Забыть о том, что комфорт пользователей зависит от настроений за рубежом, компания стабильно не дает – другие приложения уже ранее также удаляли. Эти неудобства уже привели к потере доли рынка, но любителей бренда, готовых искать "костыли" под каждую подлянку Apple, в России еще много. И техника эта по-прежнему в списках на параллельный импорт, что, к слову, умаляет претензию Минцифры – компания официально и так в страну ничего не поставляет. Возможно ли договориться в этих условиях? Думаем, что идти до конца и терять рынок через вычеркивание из списка на параллельный импорт в Apple не хотят, так же как и в Минцифре злить людей новыми запретами. Так что шанс договориться есть, хотя и небольшой – вся эта кампания с ограничениями для россиян не просто так ведь затевалась».
«Айтишник в ватничке» считает, что с доступом к исключенным сервисам особых проблем не возникнет:
«В принципе мобильная браузерная версия той же соцсетки наверняка сохранится, если она нужна кому. Неожиданным профитом может также стать исчезновение назойливой "всплывашки" с текстом "в приложении удобнее" при заходе с яблочным заголовком user-agent».
Ультиматум Зеленского Белоруссии
В конце прошлой недели Владимир Зеленский потребовал от президента Белоруссии Александра Лукашенко в течение недели отвести якобы расположенную вдоль границы с Украиной технику, корректирующую удары ВС России. Он заявил, что если Минск не уберет или не выключит ретрансляторы для беспилотников, Киев «сделает это сам». На этой неделе Зеленский заявил, что ретрансляторы на территории Белоруссии больше не работают. При этом Киев объявил о принудительной эвакуации 12 приграничных с Россией и Белоруссией населенных пунктов в Черниговской области. По мнению ряда комментаторов, это может говорить о подготовке ВСУ к удару по Белоруссии.
«Политтранзит» указывает на еще один признак подготовки нападения на Белоруссию:
«О том, что против Беларуси замышляется провокация, свидетельствует тот факт, что почти 5 тыс. немецких солдат должны быть постоянно размещены в Литве. Это следствие "поворота времени" в Германии: впервые в своей истории ФРГ разместит большое количество солдат на постоянной основе за границей – прямо на границе с Беларусью, пишет Bild. Там, где еще недавно стояли леса, в короткие сроки будут построены новые жилые дома, школы, детские сады и медицинские учреждения. По словам 41-летнего министра обороны Литвы Робертаса Каунаса, подготовка к развертыванию немецкой бригады численностью чуть менее 5 тыс. военнослужащих в его стране идет с опережением графика на 10 месяцев».
«Книга Носовича» прогнозирует:
«В отношении Беларуси и угроз ей от Зеленского все развивается по алгоритму, заданному в отношениях Минска и Запада еще 30 лет назад. На Лукашенко давят, добиваясь отказа от союза с Россией и перехода для начала к нейтралитету, затем пытаются добиться своего силой, после чего получают силовой отпор. Геополитический выбор Беларуси жестко подтверждается, союз с Россией выходит на новый уровень. Разница в том, что раньше Запад своего добивался организацией цветных революций в Минске, а теперь шантажирует нападением на Беларусь киевского режима. Но результат будет один. И если раньше он выражался в изгнании западной агентуры из белорусской столицы, то теперь выразится в расширении боевых действий на Западную Украину».
«АДЕКВАТ Z» рассуждает о вероятности втягивания вооруженных сил НАТО в прямой конфликт:
«Вербальные – пока что – нахрюки занюханного на Белоруссию могут дать любой из довольно широкого диапазона исходов. В отношении исходов, которые сводятся к тому или иному сценарию прямой военной агрессии, успело сложиться довольно распространенное мнение, что после агрессии и ответа на нее, причем ответа любой интенсивности, НАТО впишется в эту войну неизбежно и сразу. Что целью агрессии, согласно этому мнению, и является: дать хозяевам формальный повод вписаться эскалацией вширь. На полях этих рассуждений имею заметить, что реализоваться у этого сценария есть шансы в одном-единственном случае. Если та или иная часть евросволочи готова и хочет вступать в войну прямо сейчас и ищет для этого только повода. Лично я ни такой объективной готовности, ни такого субъективного желания сейчас не вижу ни у кого из них, даже самых отбитых. Это не значит, что военного нахрюка на Белоруссию не произойдет, и даже не значит, что если нахрюк готовится, то скрытно от хозяев – но значит, что вероятность, что хозяева сами полезут в огонь, исчезающе мала».
«InfoDefense Спектр» убежден, что Зеленский ни перед чем не остановится:
«Горизонтальная эскалация конфликта, то есть открытие новых фронтов (например, на польско-белорусской или украинско-белорусской границе), была бы худшим сценарием для НАТО. Минск является близким союзником Москвы, и в случае его атаки Российская Федерация будет обязана по конституции нанести ответный удар, что автоматически втянет в войну и страны-члены НАТО. Но Зеленский в настоящее время готов на любое безумие, лишь бы спровоцировать эскалацию конфликта и привлечь новых участников. Таким образом, он надеется заставить Европу открыто вступить в войну на его стороне».
Ссора Киева и Варшавы
Президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского высшей награды страны, ордена Белого орла, из-за героизации украинских националистов. После этого несколько украинских политиков отказались от польских наград, поляки ответили тем же. Зеленский сделал в адрес властей Польши ряд оскорбительных заявлений.
«Датчанка за углом» не удивлена:
«Я давно ждала момента, когда украинское головокружение начнет покидать польские головы. И, похоже, этот момент настал. Возвращение орденов Белого Орла украинскими чиновниками – это не причина конфликта, а его следствие. Просто несколько лет Варшава старательно делала вид, что исторической проблемы не существует. Но нельзя бесконечно замалчивать тему, которая для одной стороны является вопросом национальной памяти (шляхи оказались гордыми злопамятными), а для другой – частью государственной идеологии».
Журналист Станислав Стремидловский объясняет символику происходящего:
«Лишение Зеленского Ордена Белого Орла – это демарш на уровне главы польского государства, затрагивающий высшую государственную награду, имеющую колоссальный исторический вес. Ответ же Киева – демонстративный отказ от Командорского креста чиновниками – нельзя рассматривать как равнозначный обмен. По сути, это не дипломатическая дуэль равных, а политическая акция присяги: глава Офиса, министр и посол синхронно демонстрируют стопроцентную лояльность своему лидеру, смыкая ряды перед внешним раздражителем. Они не столько отвечают Варшаве, сколько сигналят внутренней аудитории и лично Зеленскому о своей незаменимости».
«Птичья ягода» считает, что Зеленский просто вынужден героизировать нацистов:
«Киевский наркопритон отчаянно пытается скрепить останки народа тухлыми мощами нацистских лидеров, потому что иных скреп больше нет. Нет больше идей, нет объединения, нет в этом государстве никакого смысла. Украина существует, пока идут боевые действия. И как только они остановятся, все повалится. Поэтому мы видим, как Зеленский пытается продлить конфликт всеми способами. Он перессорился со всеми соседями: с поляками, венграми, угрожает Белоруссии. И это при текущей войне с самым грозным и титаническим соседом – Российской Федерацией. У него нет другого выхода, кроме как поджигать и поджигать, ведь это гарантия его существования».
«Методичка» полагает, что другим европейским странам пора готовиться:
«Вспоминается залихватское обещание бывшего польского президента Анджея Дуды, сделанное им в 2022 году, что между Польшей и Украиной границы не будет "не на века, на столетия". В Варшаве уже облизывались и видели Восточные Кресы в составе Речи Посполитой, но киевский еврей-арендатор с Банковой изящно обманул шляхту, попользовавшись при этом всеми соседскими благами. Поляки, по всей вероятности, оказались первыми, до кого дошло, что Европа совместными усилиями вырастила и продолжает растить и вооружать монстра. Мир стремительно архаизируется, возвращаясь к национальным химерам. Украинские химеры хорошо, слишком хорошо известны полякам – Гайдаматчина, Колиивщина, бесконечные бунты против власти в Варшаве или Волынская резня. Скоро об этом узнают и, возможно, даже прочувствуют и другие европейцы».
«338» подчеркивает, что Польша продолжает оказывать Украине военную и логистическую поддержку:
«Ну, поругались. Ну, помирились. До тех пор, пока действует логистика, связывающая Польшу и Украину, пока киевскому режиму поставляется польское топливо и СПГ, пока украинские чиновники ездят к польским коллегам для обмена опытом и расширения сотрудничества, никакой "усталости от Украины и украинского конфликта" не будет. А для повышения усталости от украинского конфликта – в первую очередь Польши – западно-украинские регионы должны утратить образ "безопасной территории"».
Отставка британского премьера
В понедельник премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о своей отставке. Среди главных претендентов на его должность называют бывшего мэра Большого Манчестера Энди Бернема.
Американист Малек Дудаков пишет о вероятном преемнике Стармера:
«Стармер стал четвертым британским премьером с начала войны на Украине, который пытался за счет ярой поддержки Киева сохранить позиции внутри страны. <…> Сменщик Стармера в лице экс-мэра Манчестера Энди Бернема тоже занимает проукраинские позиции. Но он представляет левую фракцию лейбористов, так что заодно будет устраивать конфликты с Трампом и Израилем. Личный рейтинг Бернема сильно выше, чем у Стармера, но он наверняка быстро упадет. Ведь решить системные проблемы Британии новый премьер не сможет. А обещания Бернема печатать и вливать в экономику больше необеспеченных денег скорее усугубят нынешний долговой кризис в Лондоне. Так что лейбористы могут очень быстро начать вспоминать с ностальгией Стармера, когда окажутся в еще худшем положении через полгода-год с новым премьером».
«Темник» считает мимолетных британских премьеров:
«В происходящем кроется очевидная ирония. Придя к власти, лейбористы клятвенно обещали избирателям покончить с правительственной чехардой, которая была свойственна их предшественникам-консерваторам. Однако системный кризис оказался сильнее деклараций: Великобритания готовится получить седьмого премьер-министра за десять лет, а Стармер уходит, так и не оставив после себя никакого внятного политического наследия».
«Безграничный аналитик» призывает не обольщаться:
«Сожалеть о Стармере мы, конечно же, не будем. Это патентованный русофоб, бездарный бездельник и совершенно никчемный политический деятель, который не сделал за время своего премьерства абсолютно ничего хорошего как для нас с вами, так и для своего туманного острова. Проблема только в том, что ни один из тех, кто может прийти ему на смену, для нас от Стармера отличаться ничем не будет. Великобритания – это колыбель русофобии еще с незапамятных времен. В отношении жителей этого острова действует простейшая максима – чем им хуже, тем нам лучше. Поэтому имеет смысл пожелать Соединенному Королевству всяческих неудач».
Политолог Алексей Чеснаков соглашается:
«Все предыдущие события указывают на институциональную ловушку, в которую загнали себя политики в Лондоне, и теперь не могут из нее выбраться. Будет ли решен миграционный кризис? Нет. Станет ли внешнеполитический дискурс Великобритании спокойнее? Вряд ли. Ослабнет ли конфронтационная линия с Россией? Не видно причин. Ни Бернем, ни кто-либо еще не будет обладать достаточным политическим ресурсом для преодоления институционального кризиса. Для этого нужны системные, непопулярные, трудные решения. Которые явно скажутся на рейтинге и могут привести к внеочередным выборам. Куда проще оставаться в проложенной колее нынешнего курса. Поэтому слов об изменениях новым премьером будет сказано много. Дел сделано не будет. Впрочем, понаблюдаем».
«Всевидящее око» напоминает:
«Последним премьером, досидевшим полностью свой срок, напомним, был Дэвид Кэмерон. После этого премьер-министры Британии сменяли друг друга в режиме веселой карусельки. Из всей устойчивости в системе власти остались только стабильно низкие рейтинги и стабильно высокое недовольство властями. Вот и Стармер, посмотрев на свои упавшие в неведомые глубины рейтинги, по-тихому отполз в сторонку, пока не побили. Станет ли лучше при новом премьере? Очень сомневаемся. Потому что дело давно уже вообще не в конкретных политиках, занимающих определенные кресла. Европейская политика в целом и британская в частности переживают глубокий системный кризис. Который перестановкой кроватей в борделе не решается».
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