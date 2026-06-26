На севере Москвы легковушка столкнулась с автобусом
Легковой автомобиль и автобус столкнулись в Москве, есть пострадавшие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное управление МВД.
«Примерно в 6.20 на улице Софьи Ковалевской, дом 2, произошло столкновение легкового автомобиля и автобуса», - отметили в ведомстве.
Пострадали два общественного транспорта.
По данным ГУП «Мосгортранс», инцидент произошел с автобусом маршрута м57. По предварительной информации, ему не уступил дорогу водитель легкового авто.
Ранее в Тынде Амурской области девять человек пострадали в результате аварии с маршрутным автобусом.
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