На севере Москвы легковушка столкнулась с автобусом

«Примерно в 6.20 на улице Софьи Ковалевской, дом 2, произошло столкновение легкового автомобиля и автобуса», - отметили в ведомстве.

Пострадали два общественного транспорта.

По данным ГУП «Мосгортранс», инцидент произошел с автобусом маршрута м57. По предварительной информации, ему не уступил дорогу водитель легкового авто.

Ранее в Тынде Амурской области девять человек пострадали в результате аварии с маршрутным автобусом.

