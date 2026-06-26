Кобяков: Россия может потребовать от Украины компенсации за действия в годы ВОВ
Россия может потребовать компенсации от Украины за действия в годы Великой Отечественной войны. Об этом заявил советник российского президента Антон Кобяков, сообщает РИА Новости.
По его словам, у РФ есть основания потребовать компенсации от Германии и других стран, отказавшихся от нейтрального статуса.
«Претензии есть ко многим», - подчеркнул Кобяков.
Отдельно он указал, что компенсации могут потребовать и от Украины за ее действия в тылу Красной армии и преступления против мирного населения. По словам Кобякова, это следует тщательно задокументировать и подсчитать, такие преступления не имеют срока давности.
Ранее Антон Кобяков назвал Международный уголовный суд «непонятной структурой» и «шарашкиной конторой».
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