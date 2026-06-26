Россия может потребовать компенсации от Украины за действия в годы Великой Отечественной войны. Об этом заявил советник российского президента Антон Кобяков, сообщает РИА Новости.

По его словам, у РФ есть основания потребовать компенсации от Германии и других стран, отказавшихся от нейтрального статуса.

«Претензии есть ко многим», - подчеркнул Кобяков.

Отдельно он указал, что компенсации могут потребовать и от Украины за ее действия в тылу Красной армии и преступления против мирного населения. По словам Кобякова, это следует тщательно задокументировать и подсчитать, такие преступления не имеют срока давности.

Ранее Антон Кобяков назвал Международный уголовный суд «непонятной структурой» и «шарашкиной конторой».

