Рубио: На саммите США и России на Аляске не было соглашений

По его словам, был лишь обмен предложениями, «а соглашения там никогда не было».

При этом Рубио указал, что Вашингтон готов продолжать участвовать в урегулировании.

«США по-прежнему готовы играть любую конструктивную роль... чтобы добиться окончательного прекращения конфликта», — сказал он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Вашингтон не проявляет интереса по возвращению к пониманиям Анкориджа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».