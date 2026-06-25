Рубио: На саммите США и России на Аляске не было соглашений
В ходе саммита США и России на Аляске не было достигнуто никаких соглашений по украинскому урегулированию. Как пишет RT, об этом заявил глава американского Госдепартамента Марко Рубио.
По его словам, был лишь обмен предложениями, «а соглашения там никогда не было».
При этом Рубио указал, что Вашингтон готов продолжать участвовать в урегулировании.
«США по-прежнему готовы играть любую конструктивную роль... чтобы добиться окончательного прекращения конфликта», — сказал он.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Вашингтон не проявляет интереса по возвращению к пониманиям Анкориджа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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