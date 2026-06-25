Рубио: На саммите США и России на Аляске не было соглашений

В ходе саммита США и России на Аляске не было достигнуто никаких соглашений по украинскому урегулированию. Как пишет RT, об этом заявил глава американского Госдепартамента Марко Рубио.

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По его словам, был лишь обмен предложениями, «а соглашения там никогда не было».

При этом Рубио указал, что Вашингтон готов продолжать участвовать в урегулировании.

«США по-прежнему готовы играть любую конструктивную роль... чтобы добиться окончательного прекращения конфликта», — сказал он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Вашингтон не проявляет интереса по возвращению к пониманиям Анкориджа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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