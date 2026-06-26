Новак рассказал, что власти перестраивают логистику рынка топлива

Российские власти перестраивают логистические связи на рынке топлива. Об этом рассказал вице-премьер Александр Новак в беседе с ТАСС.

По его словам, ведется перестройка связей системы с учетом потребностей, отмечает RT.

«Балансировка рынка потребует какое-то время», - подчеркнул Новак.

Вместе с тем он указал, что в стране «достаточно» топлива на рынке.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил НСН, что сложная ситуация с топливом в России вызвана не нехваткой горючего, а искусственно раздутым ажиотажем.

