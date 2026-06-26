В Красноярском крае вертолет Ми-8Т совершил жесткую посадку

Вертолет Ми-8Т совершил жесткую посадку в Красноярском крае. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Северо-Енисейск, пишет RT. Жесткую посадку совершило воздушное судно Ми-8Т, эксплуатируемое ООО «Геликс Аэро».

По данным Восточного межрегионального СУ на транспорте Следственного комитета, на борту вертолета находились три члена экипажа и девять пассажиров. Сведений о пострадавших пока нет. Размер ущерба уточняется.

После ЧП проводится проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.

Ранее частный вертолет Ми-8Т совершил жесткую посадку в Республике Коми, пострадали 10 человек.

