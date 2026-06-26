Кобяков назвал МУС шарашкиной конторой
Советник президента Антон Кобяков раскритиковал Международный уголовный суд, который не расследует преступления Украины и атаки на Ближнем Востоке. Об этом пишет РИА Новости.
Как отметил Кобяков, подобные МУС «непонятные структуры» все больше выходят на передний план в западном информационном поле.
«Эта... шарашкина контора могла бы попытаться сделать что-то полезное, скажем, расследовать убийство киевской хунтой мирных людей на Донбассе, в других регионах России с 2014 по 2026 год, могла бы рассмотреть атаки на Иран, Ливан, Сирию, дать оценку тому, что творится в Палестине», - указал советник.
Он добавил, что МУС это неинтересно.
Ранее глава правового департамента МИД РФ Максим Мусихин назвал Международный уголовный суд политическим органом, выполняющим заказы, и призвал все страны, «которые по ошибке там участвуют», выходить из структуры.
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