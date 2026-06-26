Сборная России по художественной гимнастике отказалась участвовать в Кубке вызова
Сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в Кубке вызова в румынской Клуж-Напоке. Об этом говорится в сообщении Федерации гимнастики РФ.
Такое решение связано с нарушением регламента турнира со стороны организаторов, которые устно уведомили, что в случае победы россиянок на арене не будет демонстрироваться государственный флаг России и не будет исполняться гимн страны. Как отметил пресс-атташе по художественной гимнастике федерации Линар Гинатуллин, эти действия нарушают решение исполкома World Gymnastics, согласно которому спортсменов из России полностью восстановили в правах, пишет RT.
«Также это нарушает Устав World Gymnastics и обновленные положения Олимпийской хартии, направленные на защиту спорта и спортсменов от любого внешнего политического, государственного, социального и экономического давления. Наша сборная команда всегда готова выступать на турнирах, где соблюдаются требования World Gymnastics», — указал Гинатуллин.
Кубок вызова в Румынии проходит с 26 по 28 июня.
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