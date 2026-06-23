«Торопить события не стоит. Константиновка — это очень сложный участок местности, я бы не стал давать какие-то временные рамки, они обозначены военной целесообразностью. В первую очередь нужно обезопасить наших военнослужащих. Вместе с тем хочу отметить колоссальные успехи в районе Константиновки. Украинские военные оказались в полном окружении, сначала в тактическом, потом — в оперативном. Сейчас кольцо уже замкнуто, и по сути российские военнослужащие занимаются выбиванием тех солдат ВСУ, которые не пожелали сдаться в плен. После освобождения Константиновки надо будет заняться в первую очередь населенным пунктом Дружковка. Наши военнослужащие продвигаются в данном направлении как с северо-запада Константиновки, так и из населенного пункта Шахово в северном направлении», — сказал Марочко.

Собеседник НСН пояснил, что Дружковка — это первый этап на пути к Славянску и Краматорску.

«Дружковка — это первый ключик к Славянско-краматорской агломерации, поскольку восточнее находится своеобразный хребет и очень сильная фортификационная линия, где с 2014 года очень активно велись фортификационные работы. Это очень сложный участок для продвижения, поэтому самое перспективное направление — это обход с запада Славянска и Краматорска. Естественно, это позволит окружать украинскую группировку, нарушать ее логистику, вынуждать покидать некоторые участки, вместе с тем это даст возможность не штурмовать в лоб фортификационные сооружения, которые создавались очень длительное время. Мы пойдем не на амбразуру, а более мягкими путями. Еще один важный участок — это населенный пункт Доброполье, поскольку взятие этого рубежа, выравнивание линии боевого соприкосновения и продвижение в северном направлении очень сильно осложнит положение украинских военных на Славянско-краматорской агломерации», — добавил эксперт.

В заключение Марочко назвал ключевой задачей Вооруженных сил России выход к российским границам.

«Задачу верховного главнокомандующего мы в любом случае выполним, а сейчас первоочередная задача — это выходы на российские рубежи, то есть на пределы ДНР, Запорожской и Харьковской областей», — подытожил он.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские войска вышли к северо-западным окраинам Красного Лимана (ДНР).

