«Упирается в деньги»: Чем Россия ответит на тысячу дронов ВСУ в день
Объемы заказов Минобороны для нужд российских военных не должны зависеть от количества выделенных денег, сказал НСН Алексей Подберезкин.
Пока Украина продолжает наращивать производство беспилотников, российская промышленность готова к ответным равнозначным действиям, но все упирается в объемы финансирования, заявил НСН директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.
Украинская сторона практически не применяет поступающие из-за рубежа ракеты, предпочитая накапливать их, заявил военный блогер Олег Царев в эфире программы «Итоги дна с Делягиным» на канале «Царьград». По его словам, вместо танков «Абрамс» основными средствами поражения становятся ракеты и беспилотники. Подберезкин отметил, что украинская сторона также работает над расширением производства.
«Если ракеты есть, они расходуются. Их не хватает – не только у Украины, но и у нас. Все идет вразнос с колес, здесь фантазировать не нужно. Как не нужно фантазировать и о темпах роста, запусков. Производство у украинской стороны растет, часть производства переносится в страны западной Европы. Сами украинцы говорят о том, что скоро смогут запускать под тысячу беспилотников в день. Они и сейчас могут это делать, если хотят. Это совершенно естественно, ожидать чего-то другого было бы глупо», - сказал он.
Как добавил собеседник НСН, российские предприятия в качестве ответной меры готовы нарастить производство, но все упирается в финансирование.
«Вопрос зависит не от нашей промышленности, она вовремя реагирует. Я недавно был на одном предприятии, где люди уже третий год работают в три смены. Сегодня все зависит от того, сколько заказов поступает от Минобороны. Сегодня все зависит от того, сколько заказов поступает от Минобороны. Ведомство заказывает, исходя из того, сколько им дают денег. Это совершенно неправильно. Нужно заказывать столько, сколько нужно, а не столько, сколько хотим заказать, потому что есть деньги. Это вопрос организации, она, к сожалению, у нас плохая», - объяснил он.
Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил о подписании с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом соглашения о совместной разработке и производстве ракет-перехватчиков. Договоренности также предусматривают совместное производство наземных роботизированных комплексов для ВСУ в Германии, напоминает «Радиоточка НСН».
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