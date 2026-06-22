Украинская сторона практически не применяет поступающие из-за рубежа ракеты, предпочитая накапливать их, заявил военный блогер Олег Царев в эфире программы «Итоги дна с Делягиным» на канале «Царьград». По его словам, вместо танков «Абрамс» основными средствами поражения становятся ракеты и беспилотники. Подберезкин отметил, что украинская сторона также работает над расширением производства.

«Если ракеты есть, они расходуются. Их не хватает – не только у Украины, но и у нас. Все идет вразнос с колес, здесь фантазировать не нужно. Как не нужно фантазировать и о темпах роста, запусков. Производство у украинской стороны растет, часть производства переносится в страны западной Европы. Сами украинцы говорят о том, что скоро смогут запускать под тысячу беспилотников в день. Они и сейчас могут это делать, если хотят. Это совершенно естественно, ожидать чего-то другого было бы глупо», - сказал он.