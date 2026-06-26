Миллер анонсировал запуск газопровода Белогорск - Хабаровск
Газопровод Белогорск - Хабаровск введут в эксплуатацию в текущем году. Об этом рассказал глава холдинга «Газпром» Алексей Миллер.
Трубопровод соединит действующие газопроводы «Сила Сибири» и Сахалин - Хабаровск -Владивосток, пишет RT. Миллер назвал его первоочередным этапом мегапроекта «Восточная система газоснабжения».
«Благодаря этому проекту мы объединим существующие газотранспортные мощности в западной и восточной частях нашей страны», — цитирует ТАСС главу «Газпрома».
Ранее спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями Борис Титов рассказал, что вопрос с российским проектируемым газопроводом «Сила Сибири-2» будет решен в ближайшее время.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Красноярском крае вертолет Ми-8Т совершил жесткую посадку
- Кобяков назвал МУС шарашкиной конторой
- Телеграм: Киев грозит Минску и злит Варшаву
- Миллер анонсировал запуск газопровода Белогорск - Хабаровск
- Сборная России по художественной гимнастике отказалась участвовать в Кубке вызова
- «Шакалы объединились»: Чем Россия ответит на 40-дневную операцию Зеленского
- Новак рассказал, что власти перестраивают логистику рынка топлива
- На севере Москвы легковушка столкнулась с автобусом
- Жалобы и самоцензура: Почему в РФ не справляются с запрещенной пропагандой рэперов
- Умер бывший глава Вологодской области Вячеслав Позгалев