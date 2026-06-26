Миллер анонсировал запуск газопровода Белогорск - Хабаровск

Газопровод Белогорск - Хабаровск введут в эксплуатацию в текущем году. Об этом рассказал глава холдинга «Газпром» Алексей Миллер.

Трубопровод соединит действующие газопроводы «Сила Сибири» и Сахалин - Хабаровск -Владивосток, пишет RT. Миллер назвал его первоочередным этапом мегапроекта «Восточная система газоснабжения».

«Благодаря этому проекту мы объединим существующие газотранспортные мощности в западной и восточной частях нашей страны», — цитирует ТАСС главу «Газпрома».

Ранее спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями Борис Титов рассказал, что вопрос с российским проектируемым газопроводом «Сила Сибири-2» будет решен в ближайшее время.

