Военные на Украине жалуются на массовое дезертирство солдат

«Залужный полностью прав. <…> У меня в подразделении числится около десятка солдат и сержантов, которые уже уходили в "самоволку". И отделались мягким наказанием. Но половина из них снова сбежала. Зачем мне такие солдаты, в которых я не уверен?» — отметил подполковник ВСУ.

По его мнению, требование главнокомандующего ужесточить наказание дезертирам является «вполне ожидаемым», сообщает РИА Новости.

Другой офицер также считает, что требуется поднять дисциплину в ВСУ. Но при этом он отметил , крайне низкое качество подготовки мобилизованных украинских солдат. По его словам, многие рекруты не соответствуют минимальным требованиям для службы в вооруженных силах. Украинский офицер считает необходимым повысить критерии отбора мобилизованных, а уже после этого принимать закон о дезертирстве, который проталкивает Залужный.

Ранее в зоне специальной военной операции российским военным попадались украинские танки и бронетранспортеры с заваренными люками. Разведчик спецназа Западного военного округа, который рассказал об этом РИА Новости, считает, такие меры ВСУ предпринимали, чтобы лишить возможности экипаж выбраться из военной машины.

