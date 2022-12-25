Военные на Украине жалуются на массовое дезертирство солдат

На Украине солдаты часто дезертируют. Одна часть командиров поддерживают позицию главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который требует ужесточить ответственность военных за самовольный уход с поля боя, дезертирство, неповиновение и неисполнение боевых приказов. Другая настаивает вначале на ужесточении критериев отбора рекрутов, передает издание «Страна.ua».

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«Залужный полностью прав. <…> У меня в подразделении числится около десятка солдат и сержантов, которые уже уходили в "самоволку". И отделались мягким наказанием. Но половина из них снова сбежала. Зачем мне такие солдаты, в которых я не уверен?» — отметил подполковник ВСУ.

По его мнению, требование главнокомандующего ужесточить наказание дезертирам является «вполне ожидаемым», сообщает РИА Новости.

Другой офицер также считает, что требуется поднять дисциплину в ВСУ. Но при этом он отметил , крайне низкое качество подготовки мобилизованных украинских солдат. По его словам, многие рекруты не соответствуют минимальным требованиям для службы в вооруженных силах. Украинский офицер считает необходимым повысить критерии отбора мобилизованных, а уже после этого принимать закон о дезертирстве, который проталкивает Залужный.

Ранее в зоне специальной военной операции российским военным попадались украинские танки и бронетранспортеры с заваренными люками. Разведчик спецназа Западного военного округа, который рассказал об этом РИА Новости, считает, такие меры ВСУ предпринимали, чтобы лишить возможности экипаж выбраться из военной машины.

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ФОТО: РИА Новости Константин Михальчевский
ТЕГИ:ЗаконопроектДезертирВСУУкраина
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