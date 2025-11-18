Песков: Переговоры в Стамбуле проходят без участия России

Переговоры в Турции пока проводятся без участия Москвы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Миллиарды евро и ящик водки: Названы новые сроки переговоров по Украине

Ранее СМИ сообщили, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетит Стамбул и примет участие в переговорах с украинским президентом Владимиром Зеленским, пишет «Свободная пресса».

«Пока эти контакты осуществляются без российского участия», - отметил представитель Кремля.

Кроме того, Песков рассказал, что Москва не получала от Киева сообщений о намерении возобновить переговоры.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:РоссияПереговорыТурцияДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры