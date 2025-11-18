Песков: Переговоры в Стамбуле проходят без участия России

По восемь суток ареста получили двое москвичей за прогулку по тоннелю метро Два новых ИИ-сервиса помогут пациентам в Москве избежать осложнений при травмах Крупные проекты благоустройства завершились на юге Москвы Москвичей приглашают на бесплатные тренировки по роллер-спорту и воркауту Обновлен температурный максимум для 18 ноября в Москве