Песков: Переговоры в Стамбуле проходят без участия России
18 ноября 202512:53
Переговоры в Турции пока проводятся без участия Москвы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее СМИ сообщили, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетит Стамбул и примет участие в переговорах с украинским президентом Владимиром Зеленским, пишет «Свободная пресса».
«Пока эти контакты осуществляются без российского участия», - отметил представитель Кремля.
Кроме того, Песков рассказал, что Москва не получала от Киева сообщений о намерении возобновить переговоры.
