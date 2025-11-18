«Шанинка» лишилась аккредитации по четырем программам

Рособрнадзор лишил Московскую высшую школу социальных и экономических наук («Шанинку») государственной аккредитации по четырем образовательным программам. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Вуз лишился аккредитации по уровням образования и направлениям подготовки «Психология» (бакалавриат), «Психология» (магистратура), «Менеджмент» (бакалавриат), «Социология» (бакалавриат).

Как напомнили в Рособрнадзоре, после принятия таких мер организация не может предоставлять отсрочку от призыва на военную службу обучающимся по образовательным программам, лишенным аккредитации, проводить государственную итоговую аттестацию по ним, выдавать документы об образовании и о квалификации установленного уполномоченными федеральными органами образца.

Ранее СМИ сообщили, что «Шанинка» составила предварительный список вузов и программ, куда студенты смогут перевестись в случае отзыва аккредитации учебного заведения.

