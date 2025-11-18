«Не лучше алкоголя!»: Психолог объяснила, чем опасен шопоголизм
Если шопоголик долго не ходит по магазинам, у него портится настроение, он становится раздражительным и теряет мотивацию заниматься повседневными вещами, сказала НСН Екатерина Каталина.
Шопоголизм — не приятное хобби, а серьезная зависимость, последствия которой трудно решить без помощи специалистов, особенно быстро возникает привыкание при возможности быстро заказать товары. Об этом НСН заявила психолог Екатерина Каталина.
Частные клиники в России начали кодировать российских женщин от навязчивой тяги к покупкам, пишет «Shot Проверка». Стоимость программы достигает 40 тысяч рублей, состоит она из четырех консультаций психотерапевта. При отсутствии результата пациенткам предложат лечь в рехаб. По мнению Каталиной, шопоголизм нельзя сравнивать с зависимостями от каких-либо веществ, однако он тоже способен причинить немало неудобств.
«Сравнивать шопоголизм и зависимости от употребления различных веществ будет не совсем корректным, потому что в случае алкоголизма и наркомании большую роль играет физическое привыкание к химическим компонентам предмета зависимости. Тем не менее, шопоголизм тоже может привести к серьезным проблемам, которые сложно решить без помощи специалистов. Человек, который просто любит шоппинг, относится к нему не как к смыслу жизни, а как к приятному хобби, способу порадовать себя и близких удачной покупкой. Шопоголик зависим от возможности покупать. Он постоянно думает о шопинге, покупки становятся единственно эффективным способом снять стресс. Если шопоголик долго не появляется в магазине, он становится раздражительным, у него резко портится настроение и пропадает мотивация заниматься повседневными делами. Еще один важный признак шопоголизма – невозможность экономить. Траты на второстепенные вещи могут значительно превышать уровень дохода», — сказала Каталина.
Усугубляет ситуацию возможность быстрого заказа покупок, добавила собеседница НСН.
«Особенно опасна эта зависимость тем, что заказывать товары сегодня — дело нескольких секунд. Такое быстрое удовольствие от покупки вызывает столь же быстрое привыкание и у подростков, и у взрослых, чаще у женщин. Как правило, именно женщины покупают предметы одежды всей семье, бытовую химию, декор для дома, товары для детей — изобилие этого всего на маркетплейсах и активное привлечение блогеров к продвижению товаров очень влияет на покупательское поведение женщин. Эта проблема действительно становится частым запросом для работы с психологом», — заявила психолог.
В заключение Каталина объяснила, как самостоятельно победить шопоголизм.
«Во-первых, следует записывать в течение месяца все доходы и расходы. Возможно, в моменте покупки очередной вещи сумма кажется незначительной, но в конце месяца она становится вполне ощутимой. Заметив это, вы сможете понять, на чём лучше сэкономить. Во-вторых, нужно тщательнее планировать свои расходы. Например, отправляясь в магазин за новым пальто, вы снимаете с карты определенную сумму и тратите только эту сумму. Если вы увидите еще какую-то вещь, на которую тех денег не хватит, дайте себе время на решение. Если через несколько дней вы понимаете, что вещь вам действительно нужна, можно ее купить. В-третьих, не стоит брать кредит, если вещь не является жизненно необходимой для вас, — безопаснее будет открыть накопительный счет. Не лишним также будет составлять список покупок, когда вы направляетесь в магазин, выделяя вместе с тем некую сумму на мелкие радости, например, на шоколадку. И, конечно, стоит задуматься о том, как еще можно доставить себе удовольствие: провести время с близкими, прогуляться, поиграть в настольную игру – список может быть довольно длинным», — подытожила она.
Ранее бизнес-психолог, медиатор Юлия Куликова-Цай заявила, что шопоголизм стоит пресекать в детском возрасте, чтобы он не перерос в зависимость.
