Шопоголизм — не приятное хобби, а серьезная зависимость, последствия которой трудно решить без помощи специалистов, особенно быстро возникает привыкание при возможности быстро заказать товары. Об этом НСН заявила психолог Екатерина Каталина.

Частные клиники в России начали кодировать российских женщин от навязчивой тяги к покупкам, пишет «Shot Проверка». Стоимость программы достигает 40 тысяч рублей, состоит она из четырех консультаций психотерапевта. При отсутствии результата пациенткам предложат лечь в рехаб. По мнению Каталиной, шопоголизм нельзя сравнивать с зависимостями от каких-либо веществ, однако он тоже способен причинить немало неудобств.

«Сравнивать шопоголизм и зависимости от употребления различных веществ будет не совсем корректным, потому что в случае алкоголизма и наркомании большую роль играет физическое привыкание к химическим компонентам предмета зависимости. Тем не менее, шопоголизм тоже может привести к серьезным проблемам, которые сложно решить без помощи специалистов. Человек, который просто любит шоппинг, относится к нему не как к смыслу жизни, а как к приятному хобби, способу порадовать себя и близких удачной покупкой. Шопоголик зависим от возможности покупать. Он постоянно думает о шопинге, покупки становятся единственно эффективным способом снять стресс. Если шопоголик долго не появляется в магазине, он становится раздражительным, у него резко портится настроение и пропадает мотивация заниматься повседневными делами. Еще один важный признак шопоголизма – невозможность экономить. Траты на второстепенные вещи могут значительно превышать уровень дохода», — сказала Каталина.