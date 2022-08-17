В Минобороны РФ заявили, что украинские военнослужащие бегут из своих подразделений
Военнослужащие бегут из подразделений ВСУ в районе боевых действий в Донецкой народной республике (ДНР), сообщает пресс-служба Минобороны России.
В сообщении говорится, что это связано со значительными потерями, которые несёт противник, и нехваткой боеприпасов. Так, в районе Марьинки в ДНР самовольно оставили боевые позиции больше половины военнослужащих 3-го батальона 66-й механизированной бригады ВСУ.
«В Соледаре, в ходе мероприятий по доукомплектованию 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ более трети мобилизованных граждан самовольно оставили свои подразделения, убыв в неизвестном направлении", - добавили в Минобороны.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Вооруженными силами РФ практически в полном составе были ликвидированы украинские резервисты, прибывшие на железнодорожную станцию Калининдорф Херсонской области.
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