В Минобороны РФ заявили, что украинские военнослужащие бегут из своих подразделений

В сообщении говорится, что это связано со значительными потерями, которые несёт противник, и нехваткой боеприпасов. Так, в районе Марьинки в ДНР самовольно оставили боевые позиции больше половины военнослужащих 3-го батальона 66-й механизированной бригады ВСУ.

«В Соледаре, в ходе мероприятий по доукомплектованию 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ более трети мобилизованных граждан самовольно оставили свои подразделения, убыв в неизвестном направлении", - добавили в Минобороны.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Вооруженными силами РФ практически в полном составе были ликвидированы украинские резервисты, прибывшие на железнодорожную станцию Калининдорф Херсонской области.

