Ученый-биолог Масленников умер во время рабочей поездки в Китай

Ученый, глава Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов Национального научного центра морской биологии им. А. В. Жирмунского ДВО РАН во Владивостоке Сергей Масленников умер во время командировки в Китай. Об этом говорится в сообщении дирекции организации.

«Скоропостижно скончался кандидат биологических наук, доцент, старший научный сотрудник Лаборатории динамики морских экосистем, руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов... Масленников Сергей Иванович», - указали в центре.

Ученый умер 17 ноября во время рабочей поездки в китайский Янтай. Масленникову было 62 года.

Ранее на 72-м году жизни скончался академик РАН, востоковед и экономист Василий Михеев, пишет «Свободная пресса».

