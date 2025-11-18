Ученый-биолог Масленников умер во время рабочей поездки в Китай
Ученый, глава Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов Национального научного центра морской биологии им. А. В. Жирмунского ДВО РАН во Владивостоке Сергей Масленников умер во время командировки в Китай. Об этом говорится в сообщении дирекции организации.
«Скоропостижно скончался кандидат биологических наук, доцент, старший научный сотрудник Лаборатории динамики морских экосистем, руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов... Масленников Сергей Иванович», - указали в центре.
Ученый умер 17 ноября во время рабочей поездки в китайский Янтай. Масленникову было 62 года.
Ранее на 72-м году жизни скончался академик РАН, востоковед и экономист Василий Михеев, пишет «Свободная пресса».
