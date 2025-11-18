«Минимализм как тренд еще немного остается, но если брать глобально, то на первый план выходят более сложные, силуэтные, броские, элегантные образы. Они становятся номером один. Крупные очки – это тренд уже три сезона, только они становятся все больше и больше, практически закрывая лицо. У модников они уже давно есть. В моду входит больше женственности, сексуальности. У мужчин больше элегантности. Мы уходим от простого образа, начинаем носить более сложные ткани, миксовать их между собой. К нежным образам добавляются огромные очки, которые «уродуют» лицо по размеру. Мода становится очень яркой, совсем скандальной», - рассказал он.

Лисовец подчеркнул, что оверсайз выходит из моды, а абсолютным трендом становятся аксессуары на любой вкус.

«Сейчас в моде время 2000-х, все тренды возвращаются: брюки на бедрах, обтягивающие поло, футболки. Модники больше не носят оверсайз футболки и толстовки. Это уже прошлый век. Сейчас наряды должны быть более облегающими. Молодое поколение следит за питанием, не пьет алкоголь, это сразу сказалось на моде, потому что подчеркивать свою фигуру – это норма для нового поколения. Оверсайз не вписывал в себя аксессуары, был минимализм в этом смысле. Сегодня серьги, браслеты, сумки, ремни, галстуки, шарфы – это все абсолютный тренд», - добавил собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что натуральные меховые шубы снова набирают популярность в России. По данным «Честного знака», с начала 2025 года продано свыше 133 тысяч натуральных шуб. Лидер — овчина, за ней следуют норка, кролик, песец, лиса и нутрия. Еще несколько лет назад тренд был прямо противоположным: россиянки активно выбирали искусственные аналоги, ориентируясь на этичные и бюджетные решения, передает «Радиоточка НСН».

