Доделать и пойти спать: Почему вечером легче запоминать информацию
Заслуженный врач РФ Роман Бузунов заявил НСН, что вечером внешние источники информации уже отключаются, а внутренняя переработка начинает происходить.
Вечером бывает легче запоминать информацию, так как мозг устал и не отвлекается на внешние источники, фокусируется на чем-то одном, рассказал НСН врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Роман Бузунов.
Процесс формирования памяти не остается неизменным в течение дня, а подчиняется внутренним биологическим часам. Японские исследователи доказали, что усталость не замедляет работу мозга, а, напротив, способствует созданию более прочных долговременных воспоминаний. Подопытные крысы демонстрировали максимальную способность к обучению непосредственно перед отдыхом. Бузунов объяснил, с чем это связано.
«Когда человек устал, когда у него накапливается аденозин (сигнальная молекула, которая несет запас энергии), мозг считывает эту информацию, что нужно отдыхать. Днем человек накапливает информацию в оперативной памяти, как компьютер. А ночью нам нужно это обработать, что-то сохранить, что-то забыть, сформировать долговременную память и привычки. К утру мозг опять готов воспринимать новую информацию. Поэтому в этом случае ученые выявили, что мозг перед сном перегрузился оперативной информацией, ему нужно формировать долговременную память. То есть внешние источники информации уже отключаются, а внутренняя переработка начинает происходить. В этот момент человек начинает концентрироваться, а не отвлекаться на окружающий мир, чтобы быстрее все «доделать» и пойти отдыхать», - объяснил он.
При этом он призвал соблюдать режим, чтобы повысить концентрацию организма в целом.
«В школе большинство людей любят перемены. А зачем они нужны? Чтобы у человека была перезагрузка. Это все делается неслучайно. Взрослые люди тоже не могут работать без перерыва. Чтобы лучше усваивать информацию, мозгу нужны перерывы. Мы сегодня работаем, а в перерывах смотрит что-то в смартфоне, который тоже перегружает оперативную информацию. Если мы хотим концентрироваться, нам нужен режим, здоровый сон, физическая нагрузка, информационный детокс разумный», - подытожил собеседник НСН.
Люди с вечерним хронотипом («совы») умнее «жаворонков», их IQ и скорость мышления выше. К такому выводу пришли специалисты из Imperial College, в исследовании были задействованы 26 000 человек. Установлено, что «совы» решают логические задачи сразу на 13,5% лучше, быстрее концентрируются и эффективнее обрабатывают сложную информацию, передает «Радиоточка НСН».
