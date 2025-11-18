«Когда человек устал, когда у него накапливается аденозин (сигнальная молекула, которая несет запас энергии), мозг считывает эту информацию, что нужно отдыхать. Днем человек накапливает информацию в оперативной памяти, как компьютер. А ночью нам нужно это обработать, что-то сохранить, что-то забыть, сформировать долговременную память и привычки. К утру мозг опять готов воспринимать новую информацию. Поэтому в этом случае ученые выявили, что мозг перед сном перегрузился оперативной информацией, ему нужно формировать долговременную память. То есть внешние источники информации уже отключаются, а внутренняя переработка начинает происходить. В этот момент человек начинает концентрироваться, а не отвлекаться на окружающий мир, чтобы быстрее все «доделать» и пойти отдыхать», - объяснил он.

При этом он призвал соблюдать режим, чтобы повысить концентрацию организма в целом.

«В школе большинство людей любят перемены. А зачем они нужны? Чтобы у человека была перезагрузка. Это все делается неслучайно. Взрослые люди тоже не могут работать без перерыва. Чтобы лучше усваивать информацию, мозгу нужны перерывы. Мы сегодня работаем, а в перерывах смотрит что-то в смартфоне, который тоже перегружает оперативную информацию. Если мы хотим концентрироваться, нам нужен режим, здоровый сон, физическая нагрузка, информационный детокс разумный», - подытожил собеседник НСН.

Люди с вечерним хронотипом («совы») умнее «жаворонков», их IQ и скорость мышления выше. К такому выводу пришли специалисты из Imperial College, в исследовании были задействованы 26 000 человек. Установлено, что «совы» решают логические задачи сразу на 13,5% лучше, быстрее концентрируются и эффективнее обрабатывают сложную информацию, передает «Радиоточка НСН».

