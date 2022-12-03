Российский разведчик спецназа ужаснулся украинским танкам с заваренными люками

В зоне специальной военной операции российским военным попадались украинские танки и бронетранспортеры с заваренными люками. Разведчик спецназа Западного военного округа, который рассказал об этом РИА Новости, считает, такие меры ВСУ предпринимали, чтобы лишить возможности экипаж выбраться из военной машины.

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«То есть делалось все для того, чтобы экипаж не мог покинуть машину. <...> Насильственно из них делали смертников. Но они тоже хотят жить», — отметил разведчик.

Он рассказал, что украинские военные подгоняют танк к российским позициям и сдаются в плен, отворачивая танки пушкой назад. Изнутри они ударами подают сигналы SOS, и российские техники достают украинцев.

По словам разведчика, украинские танки-камикадзе, как правило, не ведут боевых действий. Члены экипажей осознают, что погибнут.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц не решился передать Украине боевые танки, опасаясь реакции России, считает депутат бундестага от ХДС, полковник в отставке Родерих Кизеветтер. Об этом сообщает ntv.de.

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ФОТО: РИА Новости
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