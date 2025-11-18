Армия России освободила Цегельное и Нечаевку
18 ноября 202512:25
Вооруженные силы РФ установили контроль над двумя населенными пунктами в Харьковской и Днепропетровской областях. Об этом рассказали в Минобороны.
«Российские войска освободили... Цегельное в Харьковской области», - отмечает ведомство.
Кроме того, армия России взяла под свой контроль Нечаевку в Днепропетровской области.
Ранее ВС РФ освободили Двуречанское в Харьковской области и Гай под Днепропетровском, пишет «Свободная пресса».
