ОАК передала два истребителя Су-57 зарубежному заказчику
Объединенная авиастроительная корпорация (входит в госкорпорацию «Ростех») поставила иностранному заказчику два истребителя Су-57. Об этом рассказал генеральный директор компании Вадим Бадеха.
«Первые два самолета зарубежный наш заказчик уже получил. Они приступили к несению боевого дежурства и демонстрируют свои лучшие качества», — сообщил глава ОАК в эфире Первого канала.
Бадеха подчеркнул, что заказчик доволен.
Су-57 – многофункциональный истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей. Ранее стало известно, что ОАК внедрила систему искусственного интеллекта для поддержки пилотов Су-57, напоминает «Свободная пресса».
