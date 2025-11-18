ОАК передала два истребителя Су-57 зарубежному заказчику

Объединенная авиастроительная корпорация (входит в госкорпорацию «Ростех») поставила иностранному заказчику два истребителя Су-57. Об этом рассказал генеральный директор компании Вадим Бадеха.

«Первые два самолета зарубежный наш заказчик уже получил. Они приступили к несению боевого дежурства и демонстрируют свои лучшие качества», — сообщил глава ОАК в эфире Первого канала.

Бадеха подчеркнул, что заказчик доволен.

Су-57 – многофункциональный истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей. Ранее стало известно, что ОАК внедрила систему искусственного интеллекта для поддержки пилотов Су-57, напоминает «Свободная пресса».

