Сергей Безруков возглавил рейтинг лучших российских актеров 2025 года

Россияне назвали лучшим актером 2025 года народного артиста РФ Сергея Безрукова. Об этом говорится в сообщении ВЦИОМ.

Аналитический центр организации в партнерстве с премией «Народная марка» провел соответствующее исследование среди 1600 граждан старше 18 лет. Опрос проводился 31 октября методом телефонного интервью по стратифицированной случайной выборке из полного списка российских сотовых номеров.

Так, 15% респондентов назвали лучшим российским актером этого года Безрукова, 14% - Сергея Бурунова, по 10% - Юру Борисова и Александра Петрова. В десятку артистов-мужчин, которых россияне считают лучшими, также вошли Никита Михалков, Константин Хабенский, Владимир Машков, Иван Янковский, Никита Кологривый, Данила Козловский, Евгений Миронов.

При этом респонденты не смогли определить лучшую актрису, первое место в рейтинге разделили Анна Пересильд, Мария Аронова и Светлана Ходченкова - их поддержали по 7% опрошенных. В число лучших вошли Елизавета Боярская, Екатерина Климова, Екатерина Гусева, Марина Александрова, Настасья Самбурская и Анна Ковальчук.

Ранее аналитический центр ВЦИОМ сообщил, что певец, заслуженный артист России Шаман (Ярослав Дронов) третий год подряд возглавляет народный рейтинг лучших отечественных исполнителей.

