Военнослужащий РФ: ВСУ сдаются в плен из-за отсутствия провизии
Украинские военные под Артемовском сдаются в плен из-за плотного снайперского и артиллерийского огня со стороны России, а также отсутствия провизии и поддержки, сообщает ТАСС со ссылкой на российского снайпера с позывным Чех.
По его словам, ранее Вооруженные силы Украины «передвигались очень нагло», однако это было пресечено. Сейчас противник передвигается «ползком, перекатами, вплоть до того, что стали сдаваться». При этом российские бойцы остаются незамеченными.
Ранее стало известно, что российские военнослужащие при помощи звуковещательных станций призывают военных Украины на краснолиманском направлении сложить оружие и добровольно сдаться в плен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru