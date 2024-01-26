ВС РФ призывают ВСУ сдаться
Российские военнослужащие при помощи звуковещательных станций на базе бронетранспортера БТР-80 призывают военных Украины на краснолиманском направлении сложить оружие и добровольно сдаться в плен, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
Экипажи звуковещательной станции доводят до противника основные аспекты международного гуманитарного права, напоминая, что преступный украинский режим намерен воевать до последнего солдата.
Аппаратура комплекса способна вещать на расстояние до 6 км.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что за неделю в плен сдались 48 украинских военнослужащих, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рейтинг Байдена за год составил 39,8%
- ВС РФ призывают ВСУ сдаться
- Архив США: Клинтон предлагал Ельцину помощь в стабилизации экономики
- Нарышкин: Запад планирует устроить революцию в России
- СМИ: в США не исключают вооруженного конфликта Пхеньяна и Сеула
- СМИ: в США скончалась 43-летняя порноактриса Джесси Джейн
- Нарышкин: спецслужбы Запада готовят украинские ДРГ для провокаций на АЭС в РФ
- Дипломат Полянский назвал выступление Украины в СБ ООН по Ил-76 бредовым
- США отказали дипломатам РФ в участии в заседании Международного совета по зерну
- Маск упрекнул администрацию Байдена в содействии нелегальной миграции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru