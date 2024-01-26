ВС РФ призывают ВСУ сдаться

Российские военнослужащие при помощи звуковещательных станций на базе бронетранспортера БТР-80 призывают военных Украины на краснолиманском направлении сложить оружие и добровольно сдаться в плен, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

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Экипажи звуковещательной станции доводят до противника основные аспекты международного гуманитарного права, напоминая, что преступный украинский режим намерен воевать до последнего солдата.

Аппаратура комплекса способна вещать на расстояние до 6 км.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что за неделю в плен сдались 48 украинских военнослужащих, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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