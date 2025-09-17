«Транснефть» не подтвердила сообщения об ограничении приема нефти из-за атак БПЛА ВСУ

Там указали, что подобные заявления наносят имиджевый урон ПАО «Транснефть». В компании это связали с попытками дестабилизировать обстановку в рамках развязанной Западом информационной войны.

Ранее стало известно, что из-за атак беспилотников ВСУ Россия может сократить добычу нефти. «Транснефть» якобы отменила прием заявок от компаний на хранение нефти в своей системе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

