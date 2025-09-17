МАК: Крушение Ан-24 под Тындой могло произойти из-за ошибки пилотов
Межгосударственный авиационный комитет России опубликовал промежуточный отчет по результатам расследования крушения Ан-24 компании «Ангара» в Тынде Амурской области в июле 2025 года, сообщает «РЕН ТВ».
Из документа следует, что существует вероятность, что пилоты самолета перепутали системы выставления высоты. Сам борт эксплуатировался с 1979 года. В окончательном отчете будут приведены медицинские сведения и результаты патолого-анатомических исследований.
При подлете к пункту назначения и снижении экипаж самолета установил на барометрических высотомерах давление по QNH (международные правила с использованием нулевой отметки на уровне моря). Однако при проходе контрольной точки пилоты доложили диспетчеру о высоте 1100 м, что соответствует QFE (советские правила измерения высоты от уровня полосы на аэродроме). Таким образом, пилоты думали, что летят значительно выше, чем было на самом деле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
МАК: Крушение Ан-24 под Тындой могло произойти из-за ошибки пилотов
