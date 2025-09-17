Евросоюз заявил, что намерен отказаться от украинских беженцев
Совет Европейского союза постепенно будет отменять программу приема беженцев из Украины, сообщают «Известия» со ссылкой на официальный сайт организации.
Совет согласовал общие рамки для перемещенных украинцев. Это необходимо с тем, чтобы обеспечить их возвращение и реинтеграцию, когда позволят условия, а также переход к другим статусам проживания для тех, кто имеет на это право.
Евросоюз рассматривает возможность организации ознакомительных визитов на Украину для беженцев, чтобы помочь им вернуться домой. Вынужденным переселенцам хотят предоставить полную информацию о ситуации в стране, включая юридические аспекты и необходимые консультации.
На днях стало известно, что количество заявлений на убежище от украинцев в ЕС достигло максимума с 2023 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
